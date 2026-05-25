Шокуючий вибір Іспанії. Жодний футболіст "Реала" не поїде на ЧС-2026: хто у заявці

Тренерський штаб національної збірної Іспанії оголосив офіційну заявку на чемпіонат світу 2026 року. У списку обраних не знайшлося місця для жодного виконавця мадридського "Реала".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Х команди.
Керманич іспанців одразу ж відкинув будь-які звинувачення в упередженості до "вершкових", запевнивши, що керувався виключно професійними якостями гравців, а не клубною пропискою.
"Я ніколи не зважаю на те, який клуб представляє гравець. Мені чужий локалізм, яким часто страждають уболівальники. Клубне походження не має для мене жодного значення. Я нікому не збираюся давати порад, а лише прошу хлопців максимально відчути та поважати кольори своєї національної збірної – і вони це роблять", - наголосив де ла Фуенте.
До підсумкової заявки піренейців увійшли 26 виконавців. Основний кістяк сформований із представників внутрішньої Ла Ліги (17 гравців), а решта легіонерів приїдуть із таборів топ-клубів Англії, Німеччини та Франції. Левову частку складу прогнозовано делегувала каталонська "Барселона".
Збірна Іспанії:
Волею жеребу піренейська команда потрапила до квартету H. За вихід до раунду плей-офф підопічні де ла Фуенте посперечаються зі збірними Уругваю, Саудівської Аравії та Кабо-Верде.
Екзаменувати світовий форум іспанці розпочнуть в американській Атланті. Саме там 15 червня відбудеться їхній стартовий поєдинок проти Кабо-Верде. На цій же арені "Фурія Роха" згодом проведе і календарну гру проти саудівців (21 червня). А завершать груповий турнір іспанці 26 червня у мексиканському Сапопані – матчем проти Уругваю.
Раніше ми повідомили, що Хосеп Гвардіола залишає "Манчестер Сіті" після 10 років у клубі.