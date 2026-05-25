Шокуючий вибір Іспанії. Жодний футболіст "Реала" не поїде на ЧС-2026: хто у заявці

Що сказав де ла Фуенте

Керманич іспанців одразу ж відкинув будь-які звинувачення в упередженості до "вершкових", запевнивши, що керувався виключно професійними якостями гравців, а не клубною пропискою.

"Я ніколи не зважаю на те, який клуб представляє гравець. Мені чужий локалізм, яким часто страждають уболівальники. Клубне походження не має для мене жодного значення. Я нікому не збираюся давати порад, а лише прошу хлопців максимально відчути та поважати кольори своєї національної збірної – і вони це роблять", - наголосив де ла Фуенте.

Фінальна заявка Іспанії на Мундіаль-2026

До підсумкової заявки піренейців увійшли 26 виконавців. Основний кістяк сформований із представників внутрішньої Ла Ліги (17 гравців), а решта легіонерів приїдуть із таборів топ-клубів Англії, Німеччини та Франції. Левову частку складу прогнозовано делегувала каталонська "Барселона".

Збірна Іспанії:

Воротарі: Унаї Сімон ("Атлетік"), Давід Рая ("Арсенал", Англія), Жоан Гарсія ("Барселона").

Захисники: Педро Порро ("Тоттенхем", Англія), Маркос Льоренте, Марк Пубіль (обидва – "Атлетіко"), Емерік Ляпорт ("Атлетік"), Пау Кубарсі, Ерік Гарсія (обидва – "Барселона"), Марк Кукурелья ("Челсі", Англія), Алекс Грімальдо ("Байєр", Німеччина).

Півзахисники: Родрі ("Манчестер Сіті", Англія), Мартін Субіменді, Мікель Меріно (обидва – "Арсенал", Англія), Педрі, Гаві (обидва – "Барселона"), Фабіан Руїс (ПСЖ, Франція), Алекс Баена ("Атлетіко").

Нападники: Ламін Ямаль, Ферран Торрес, Дані Ольмо (усі – "Барселона"), Мікель Оярсабаль ("Реал Сосьєдад"), Борха Іглесіас ("Сельта"), Віктор Муньйос ("Осасуна"), Ніко Вільямс ("Атлетік"), Єремі Піно ("Крістал Пелас", Англія).

Календар та суперники "Фурії Рохи"

Волею жеребу піренейська команда потрапила до квартету H. За вихід до раунду плей-офф підопічні де ла Фуенте посперечаються зі збірними Уругваю, Саудівської Аравії та Кабо-Верде.

Екзаменувати світовий форум іспанці розпочнуть в американській Атланті. Саме там 15 червня відбудеться їхній стартовий поєдинок проти Кабо-Верде. На цій же арені "Фурія Роха" згодом проведе і календарну гру проти саудівців (21 червня). А завершать груповий турнір іспанці 26 червня у мексиканському Сапопані – матчем проти Уругваю.