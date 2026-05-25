З ким зіграє "Шахтар": відомі всі володарі прямих путівок до Ліги чемпіонів-2026/27

Склад учасників основної сітки Ліги чемпіонів на наступний сезон сформовано майже на 80%. Після завершення ключових європейських чемпіонатів визначилися 29 клубів, які завоювали прямі перепустки до елітного дивізіону.

Хто став потенційним суперником чемпіонів України та коли закриються останні путівки в єврокубкову еліту – розповідає РБК-Україна .

Хто вже відібрався до основної сітки

Найбільше представництво в основній стадії отримали Іспанія та Англія – одразу по 5 клубів. За ними впевнено крокують Німеччина та Італія.

Загальний список команд, які восени стартують у турнірі без сита відбору, виглядає так:

Англія (5): "Арсенал", "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед", "Астон Вілла", "Ліверпуль"

Іспанія (5): "Барселона", "Реал", "Вільярреал", "Атлетіко", "Бетіс"

Німеччина (4): "Баварія", "Боруссія" Д, "Лейпциг", "Штутгарт"

Італія (4): "Інтер", "Наполі", "Рома", "Комо"

Франція (3): ПСЖ, "Ланс", "Лілль"

Португалія (2): "Спортінг", "Порту"

Нідерланди (2): ПСВ, "Фейєнорд"

Україна (1): "Шахтар"

Туреччина (1): "Галатасарай"

Чехія (1): "Славія"

Бельгія (1): "Брюгге"

Коли визначаться інші учасники

Основна сітка турніру розрахована на 36 команд. Оскільки 29 прямих путівок уже знайшли своїх власників, доля останніх семи вакантних місць вирішиться на футбольному полі наприкінці літа.

Ці перепустки розіграють у кваліфікаційних раундах – шляхом чемпіонів та шляхом представників ліг. Фінальні матчі відбору заплановані на серпень, після чого УЄФА проведе остаточне жеребкування основного етапу.