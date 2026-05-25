Шокирующий выбор Испании. Ни один футболист "Реала" не поедет на ЧМ-2026: кто в заявке

Тренерский штаб национальной сборной Испании объявил официальную заявку на чемпионат мира 2026 года. В списке избранных не нашлось места ни для одного исполнителя мадридского "Реала".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Х команды.
Наставник испанцев сразу же отверг любые обвинения в предвзятости к "сливочным", заверив, что руководствовался исключительно профессиональными качествами игроков, а не клубной пропиской.
"Я никогда не обращаю внимания на то, какой клуб представляет игрок. Мне чужд локализм, которым часто страдают болельщики. Клубное происхождение не имеет для меня никакого значения. Я никому не собираюсь давать советов, а лишь прошу ребят максимально почувствовать и уважать цвета своей национальной сборной - и они это делают", - отметил де ла Фуэнте.
В итоговую заявку пиренейцев вошли 26 исполнителей. Основной костяк сформирован из представителей внутренней Ла Лиги (17 игроков), а остальные легионеры приедут из лагерей топ-клубов Англии, Германии и Франции. Львиную долю состава прогнозируемо делегировала каталонская "Барселона".
Сборная Испании:
Волею жребия пиренейская команда попала в квартет H. За выход в раунд плей-офф подопечные де ла Фуэнте поспорят со сборными Уругвая, Саудовской Аравии и Кабо-Верде.
Экзаменовать мировой форум испанцы начнут в американской Атланте. Именно там 15 июня состоится их стартовый поединок против Кабо-Верде. На этой же арене "Фурия Роха" впоследствии проведет и календарную игру против саудовцев (21 июня). А завершат групповой турнир испанцы 26 июня в мексиканском Сапопани - матчем против Уругвая.
