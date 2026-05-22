Гвардіола залишає "Манчестер Сіті" після 10 років у клубі: офіційна заява

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола офіційно залишить команду після завершення поточного сезону. Іспанський фахівець, який очолював англійський гранд з 2016 року, вирішив завершити свою десятирічну епоху на "Етіхаді", вигравши рекордну кількість титулів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

"Мій час настав": зворушливе прощання Пепа

Гвардіола покине посаду головного тренера влітку 2026 року одразу після свого 593-го поєдинку на чолі клубу проти "Астон Вілли". Попри завершення тренерської діяльності в Манчестері, іспанець не розриває зв'язків із клубною структурою. Пеп погодився обійняти посаду глобального амбасадора City Football Group, де консультуватиме інші клуби холдингу.

"Не питайте мене про причини відходу. Причини немає, але глибоко всередині я відчуваю, що мій час настав. Ніщо не вічне. Спогади, люди та моя любов до "Манчестер Сіті" залишаться назавжди. Це було надзвичайно весело", - емоційно заявив Гвардіола.

Керівництво клубу в особі Халдуна Аль Мубарака та Феррана Соріано вже висловило тренеру безмежну вдячність, наголосивши, що Гвардіола не просто зробив "Сіті" найкращим, а глобально змінив увесь світовий футбол.

Абсолютна велич: 20 трофеїв та вічні рекорди

За 10 років в Англії Гвардіола перетворив "Манчестер Сіті" на гегемона європейського футболу, здобувши 20 великих трофеїв. До його унікального послужного списку ввійшли:

6 титулів Прем'єр-ліги (зокрема, рекордні 4 поспіль)

1 кубок Ліги чемпіонів УЄФА

3 Кубки Англії та 5 Кубків ліги

3 Суперкубки Англії

Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу

У свій прощальний сезон Гвардіола гучно грюкнув дверима, оформивши переможний дубль на внутрішній арені – вигравши Кубок Англії та Кубок ліги. Він залишає Манчестер у статусі найнайуспішнішого і найвеличнішого наставника в 132-річній історії клубу.