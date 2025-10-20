ua en ru
Шокували вболівальників та втратили лідера: суперники "Динамо" й "Шахтаря" у Лізі конференцій

Понеділок 20 жовтня 2025 16:58
Шокували вболівальників та втратили лідера: суперники "Динамо" й "Шахтаря" у Лізі конференцій Фото: Турецький "Самсунспор" перед грою з киянами почувається впевнено (x.com/samsunspor)
Автор: Андрій Костенко

У найближчий четвер, 23 жовтня, київське "Динамо" та донецький "Шахтар" проведуть матчі 2-го туру основного етапу Ліги конференцій.

Про те, як провели останні матчі у своїх чемпіонатах їхні суперники – розповідає РБК-Україна.

Проблеми "Легії"

"Шахтар" у польському Кракові проведе номінально домашній поєдинок проти варшавської "Легії". Гра стартує о 19:45 за київським часом.

"Легія" минулий чемпіонат країни завершила на 5-му місці, а на євроарену потрапила завдяки перемозі в національному Кубку.

У поточному сезоні справи у команди йдуть кепсько: лише 9-те місце після 11-ти матчів.

У останньому поєдинку команда румунського тренера Едварда Йорданеску несподівано поступилась "Заглємбе" з рахунком 1:3. Після матчу гравці мали дуже неприємну розмову з уболівальниками.

Шокували вболівальників та втратили лідера: суперники &quot;Динамо&quot; й &quot;Шахтаря&quot; у Лізі конференцій

Футболісти "Легії" спілкуються з уболівальниками (фото: x.com/LegiaNet)

"Самсунспор" на ходу

Зовсім інші справи у суперника "Динамо" – турецького "Самсунспора". Команда в останньому турі місцевої Суперліги переграла на виїзді "Кайсеріспор" (3:1) та посідає в турнірній таблиці 6-те місце.

У 9-ти матчах внутрішньої першості підопічні німецького наставника Томаса Рейса зазнали лише однієї поразки (по 4 перемоги та нічиї). Єдине, що зіпсувало настрій уболівальникам – травма одного з ключових гравців лінії атаки камерунця Олів'є Нічама. Його участь у грі з "Динамо" наразі під питанням.

Матч "Самсунспор" – "Динамо" пройде 23 жовтня на арені турецького клубу та стартує о 22:00 за Києвом.

Цікаво, що у першому турі ЛК "Легія" та "Самсунспор" зустрілися між собою. Матч у Варшаві завершився на користь турецької команди – 1:0.

Нагадаємо, що "Шахтар" знову не зміг переграти "Полісся" та втратив лідерство в УПЛ.

Також ми писали, що київське "Динамо" не може виграти в чемпіонаті України з серпня.

Футбол Динамо Шахтар
