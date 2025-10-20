ua en ru
Пн, 20 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Шокировали болельщиков и потеряли лидера: соперники "Динамо" и "Шахтера" в Лиге конференций

Понедельник 20 октября 2025 16:58
UA EN RU
Шокировали болельщиков и потеряли лидера: соперники "Динамо" и "Шахтера" в Лиге конференций Фото: Турецкий "Самсунспор" перед игрой с киевлянами чувствует себя уверенно (x.com/samsunspor)
Автор: Андрей Костенко

В ближайший четверг, 23 октября, киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" проведут матчи 2-го тура основного этапа Лиги конференций.

О том, как провели последние матчи в своих чемпионатах их соперники - рассказывает РБК-Украина.

Проблемы "Легии"

"Шахтер" в польском Кракове проведет номинально домашний поединок против варшавской "Легии". Игра стартует в 19:45 по киевскому времени.

"Легия" прошлый чемпионат страны завершила на 5-м месте, а на евроарену попала благодаря победе в национальном Кубке.

В текущем сезоне дела у команды идут плохо: лишь 9-е место после 11-ти матчей.

В последнем поединке команда румынского тренера Эдварда Йорданеску неожиданно уступила "Заглембе" со счетом 1:3. После матча игроки имели очень неприятный разговор с болельщиками.

Шокировали болельщиков и потеряли лидера: соперники &quot;Динамо&quot; и &quot;Шахтера&quot; в Лиге конференций

Футболисты "Легии" общаются с болельщиками (фото: x.com/LegiaNet)

"Самсунспор" на ходу

Совсем другие дела у соперника "Динамо" - турецкого "Самсунспора". Команда в последнем туре местной Суперлиги переиграла на выезде "Кайсериспор" (3:1) и занимает в турнирной таблице 6-е место.

В 9-ти матчах внутреннего первенства подопечные немецкого наставника Томаса Рейса потерпели лишь одно поражение (по 4 победы и ничьи). Единственное, что испортило настроение болельщикам - травма одного из ключевых игроков линии атаки камерунца Оливье Ничама. Его участие в игре с "Динамо" пока под вопросом.

Матч "Самсунспор" - "Динамо" пройдет 23 октября на арене турецкого клуба и стартует в 22:00 по Киеву.

Интересно, что в первом туре ЛК "Легия" и "Самсунспор" встретились между собой. Матч в Варшаве завершился в пользу турецкой команды - 1:0.

Напомним, что "Шахтер" снова не смог переиграть "Полесье" и потерял лидерство в УПЛ.

Также мы писали, что киевское "Динамо" не может выиграть в чемпионате Украины с августа.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Динамо Шахтер
Новости
ВСУ уничтожили часть ДРГ, которая проникла в центр Покровска и убила гражданских
ВСУ уничтожили часть ДРГ, которая проникла в центр Покровска и убила гражданских
Аналитика
Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов
Дмитрий Сидоров, Ростислав Шаправский Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов