ШІ змоделював ЧС-2026: хто головні претенденти на титул і які перспективи України

Хто фаворити мундіалю

На думку штучного інтелекту , найбільші шанси на перемогу має збірна Іспанії, чинний чемпіон Європи. Ймовірність її тріумфу оцінюють у 22%, що робить "Ла Роху" топ-фаворитом.

На другому місці опинилась Аргентина, чинний чемпіон світу. Аналітики відзначають 14% ймовірності, що команда Ліонеля Мессі зуміє захистити свій титул у США, Мексиці та Канаді.

Далі йдуть суперники збірної України у кваліфікації – команда Франції (9%), за ними – збірні Англії (8%), Бразилії (5%) та, несподівано, Колумбії (також 5%).

Шанси України

Наша збірна поки що не гарантувала собі участь у мундіалі-2026. У березні команда Сергія Реброва зіграє плей-офф за шляхом B. Лише переможець цього шляху отримує квиток на світову першість.

У разі виходу на турнір суперкомп'ютер оцінює шанси потенційного переможця плей-офф як символічні. Його, як і більшість інших учасників ЧС, штучний інтелект не вважає реальним претендентом на чемпіонство.

Коли і де дивитися жеребкування

Нагадаємо, що саме сьогодні, 5 грудня, у Центрі мистецтв імені Джона Кеннеді у Вашингтоні відбудеться жеребкування фінального турніру чемпіонату світу-2026.

Пряму трансляцію в Україні забезпечать телеканал "Суспільне Спорт", медіасервіс MEGOGO, а також офіційний сайт ФІФА.

Початок церемонії – о 19:00 за київським часом.