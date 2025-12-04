Грецкі, О'Ніл та інші зірки проведуть жеребкування фіналу ЧС-2026: кого виберуть у суперники Україні

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оголосила імена ведучих та почесних гостей церемонії жеребкування фінальної частини чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

Коли і де відбудеться подія

Церемонія пройде 5 грудня у Центрі виконавських мистецтв у Вашингтоні. Початок – о 19:00 за київським часом.

За її підсумками буде сформовано 12 груп турніру, по чотири команди в кожній.

Уже відомі 42 збірні з 48-ми майбутніх учасниць. Повний склад команд визначиться у березні 2026 року після завершення міжконтинентального та європейського турнірів плей-офф.

У стикових іграх візьме участь і збірна України. У п'ятницю вона дізнається своїх потенційних суперників у групі, в разі виходу на ЧС.

Нагадаємо, що ЧС-2026 пройде з 11 червня до 19 липня у США, Канаді та Мексиці. Він стане найбільшим у історії – як за кількістю команд, так і за масштабом подій.

Зірки на церемонії жеребкування

Головними ведучими події стануть екс-захисник "Манчестер Юнайтед" та колишній капітан збірної Англії Ріо Фердінанд і відома британська журналістка та телеведуча Саманта Джонсон.

Крім них, шоу вестимуть супермодель Хайді Клум, актор Денні Рамірес та американський комік Кевін Гарт.

ФІФА також залучила низку всесвітньо відомих спортсменів, які допоможуть у проведенні жеребкування:

Том Бреді – семиразовий переможець Супербоулу (американський футбол)

Вейн Грецкі – чотириразовий володар Кубка Стенлі та одна з ікон світового хокею

Аарон Джадж – семиразовий учасник Матчу всіх зірок MLB (бейсбол)

Шакіл О'Ніл – чотириразовий чемпіон НБА.

На червоній доріжці гостей зустрічатиме Ілай Меннінг, дворазовий чемпіон Супербоулу у складі "Нью-Йорк Джайентс".

Також запланована музична програма, у якій виступлять Андреа Бочеллі, Роббі Вільямс та Ніколь Шерзінгер.

Хто покаже церемонію

В Україні жеребкування фінального турніру ЧС-2026 у прямому ефірі можна подивитися на каналі "Супільне Спорт", платформах медіасервіса MEGOGO та на офіційному сайті ФІФА.