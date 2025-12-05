ua en ru
ШІ змоделював ЧС-2026: хто головні претенденти на титул і які перспективи України

П'ятниця 05 грудня 2025 17:03
UA EN RU
ШІ змоделював ЧС-2026: хто головні претенденти на титул і які перспективи України Фото: Збірна Іспанії – головний фаворит ЧС-2026 (x.com/SEFutbol)
Автор: Андрій Костенко

Напередодні жеребкування ЧС-2026 аналітичний портал Football Meets Data за допомогою штучного інтелекту провів масштабне дослідження – 100 тисяч симуляцій майбутнього футбольного форуму. За підсумками підрахунків визначили головних фаворитів мундіалю.

Про результати дослідження – повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Х порталу.

Хто фаворити мундіалю

На думку штучного інтелекту , найбільші шанси на перемогу має збірна Іспанії, чинний чемпіон Європи. Ймовірність її тріумфу оцінюють у 22%, що робить "Ла Роху" топ-фаворитом.

На другому місці опинилась Аргентина, чинний чемпіон світу. Аналітики відзначають 14% ймовірності, що команда Ліонеля Мессі зуміє захистити свій титул у США, Мексиці та Канаді.

Далі йдуть суперники збірної України у кваліфікації – команда Франції (9%), за ними – збірні Англії (8%), Бразилії (5%) та, несподівано, Колумбії (також 5%).

ШІ змоделював ЧС-2026: хто головні претенденти на титул і які перспективи України

Шанси України

Наша збірна поки що не гарантувала собі участь у мундіалі-2026. У березні команда Сергія Реброва зіграє плей-офф за шляхом B. Лише переможець цього шляху отримує квиток на світову першість.

У разі виходу на турнір суперкомп'ютер оцінює шанси потенційного переможця плей-офф як символічні. Його, як і більшість інших учасників ЧС, штучний інтелект не вважає реальним претендентом на чемпіонство.

Коли і де дивитися жеребкування

Нагадаємо, що саме сьогодні, 5 грудня, у Центрі мистецтв імені Джона Кеннеді у Вашингтоні відбудеться жеребкування фінального турніру чемпіонату світу-2026.

Пряму трансляцію в Україні забезпечать телеканал "Суспільне Спорт", медіасервіс MEGOGO, а також офіційний сайт ФІФА.

Початок церемонії – о 19:00 за київським часом.

Раніше стало відомо, що ФІФА вручить Трампу премію миру прямо на жеребкуванні чемпіонату світу.

Також дізнайтеся, які світові зірки візьмуть участь у церемонії жеребкування ЧС-2026.

