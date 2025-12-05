ИИ смоделировал ЧМ-2026: кто главные претенденты на титул и каковы перспективы Украины

Накануне жеребьевки ЧМ-2026 аналитический портал Football Meets Data с помощью искусственного интеллекта провел масштабное исследование - 100 тысяч симуляций будущего футбольного форума. По итогам подсчетов определили главных фаворитов мундиаля.

О результатах исследования - сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Х портала .

Кто фавориты мундиаля

По мнению искусственного интеллекта, наибольшие шансы на победу имеет сборная Испании, действующий чемпион Европы. Вероятность ее триумфа оценивают в 22%, что делает "Ла Роху" топ-фаворитом.

На втором месте оказалась Аргентина, действующий чемпион мира. Аналитики отмечают 14% вероятности, что команда Лионеля Месси сумеет защитить свой титул в США, Мексике и Канаде.

Далее следуют соперники сборной Украины в квалификации - команда Франции (9%), за ними - сборные Англии (8%), Бразилии (5%) и, неожиданно, Колумбии (также 5%).

Шансы Украины

Наша сборная пока не гарантировала себе участие в мундиале-2026. В марте команда Сергея Реброва сыграет плей-офф по пути B. Лишь победитель этого пути получает билет на мировое первенство.

В случае выхода на турнир суперкомпьютер оценивает шансы потенциального победителя плей-офф как символические. Его, как и большинство других участников ЧМ, искусственный интеллект не считает реальным претендентом на чемпионство.

Когда и где смотреть жеребьевку

Напомним, что именно сегодня, 5 декабря, в Центре искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне состоится жеребьевка финального турнира чемпионата мира-2026.

Прямую трансляцию в Украине обеспечат телеканал "Суспільне Спорт", медиасервис MEGOGO, а также официальный сайт ФИФА.

Начало церемонии - в 19:00 по киевскому времени.