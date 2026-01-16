Що вимагає Меган Маркл перед візитом у Британію: особистого шеф-кухаря та VIP-умови

"Чотири поверхи Hyatt" і суворі правила для персоналу

Інсайдер, слова якого цитує королівський коментатор Роб Шутер (Substack), заявив, що Меган нібито хоче повної ізоляції під час перебування у готелі.

"Вона хоче, щоб чотири поверхи готелю Hyatt повністю закрили лише для неї", - розповідає джерело інсайдеру королівської родини Робу Шутеру , який пише на Substack.

За словами джерела, йдеться не лише про приватність, а й про фактично "закритий режим" обслуговування.

"Посилена охорона зовні. Персоналу не дозволено дивитися на неї. Вона повністю контролює ситуацію", - додав інсайдер.

Меган Маркл (фото: Getty Images)

Маркл нібито вимагає звертатися до неї з титулом

Окремо RadarOnline.com пише, що Меган Маркл начебто наполягає на статусі та офіційному титулі під час будь-якої комунікації - попри те, що шість років тому разом із принцом Гаррі вона залишила королівські обов’язки та переїхала до Каліфорнії.

"Будь-хто, хто має з нею хоч якесь відношення, повинен називати її "Її Королівська Високість Герцогиня Сассекська". Без винятків", - сказало джерело.

За інформацією джерела, запити герцогині виходять далеко за межі стандартної охорони. Зокрема, згадуються водії, окремий транспорт і поліцейський супровід.

Серед вимог нібито фігурують "цілодобові водії, парк розкішних автомобілів та поліцейський ескорт з аеропорту до готелю".

Крім того, інсайдери заявляють, що йдеться про охорону на рівні, який зазвичай мають високопосадовці.

Меган Маркл (фото: Getty Images)

"Це не просто захист. Вона просить фортеці. Куленепробивне скло на Іграх, озброєна охорона скрізь, куди б вона не пішла" - стверджував інсайдер.

Також повідомляється, що Маркл планує з’являтися на заходах виключно в "публічному режимі" - з підкреслено гламурним виглядом, власним персоналом і контролем кожної деталі.

Серед озвучених запитів - "власний шеф-кухар", а також команда стилістів та помічників.

Окремо зазначається, що Меган нібито хоче «чотирьох окремих кімнатах лише для свого PR-персоналу. Нічого не буде залишено на волю випадку», – сказало джерело щодо вимог Маркл щодо VIP-обслуговування на заході її чоловіка.

Чому візит залежить від рішення щодо охорони принца Гаррі

У матеріалі також наголошують: потенційний приїзд Меган у Британію напряму пов’язують із судовими та адміністративними суперечками довкола безпеки принца Гаррі.

Після того, як Гаррі та Меган відійшли від ролей у королівській сім’ї, принц втратив автоматичний статус охорони, який фінансувався платниками податків. Йдеться, зокрема, про скасування рівня захисту IPP.

Зараз, за повідомленнями, Гаррі отримує "індивідуальну" охорону під час поїздок до Великої Британії за умови, що повідомить про візит за 30 днів.

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: Getty Images)

Водночас принц продовжує наполягати на необхідності озброєної охорони, стверджуючи, що побоюється за свою безпеку.

Попри попередні судові поразки, у ЗМІ з’явилися припущення, що RAVEC може провести нову оцінку ризиків для принца у 2026 році - на тлі його інтересу до більш активної присутності у Великій Британії напередодні Invictus Games 2027.