Что требует Меган Маркл перед визитом в Британию: личного шеф-повара и VIP-условия

Меган Маркл может вернуться в Великобританию впервые за долгое время, но только при условии выполнения ряда требований по комфорту и безопасности, которые уже называют чрезмерными. Речь идет о потенциальном визите жены принца Гарри на Игры Непокоренных 2027 года, которые должны состояться в Бирмингеме.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на RadarOnline.com.
Инсайдер, слова которого цитирует королевский комментатор Роб Шутер (Substack), заявил, что Меган якобы хочет полной изоляции во время пребывания в отеле.
"Она хочет, чтобы четыре этажа отеля Hyatt полностью закрыли только для нее", - рассказывает источник инсайдеру королевской семьи Робу Шутеру, который пишет на Substack.
По словам источника, речь идет не только о приватности, но и о фактически "закрытом режиме" обслуживания.
"Усиленная охрана снаружи. Персоналу не разрешено смотреть на нее. Она полностью контролирует ситуацию", - добавил инсайдер.
Отдельно RadarOnline.com пишет, что Меган Маркл якобы настаивает на статусе и официальном титуле во время любой коммуникации - несмотря на то, что шесть лет назад вместе с принцем Гарри она оставила королевские обязанности и переехала в Калифорнию.
"Любой, кто имеет с ней хоть какое-то отношение, должен называть ее "Ее Королевское Высочество Герцогиня Сассекская". Без исключений", - сказал источник.
По информации источника, запросы герцогини выходят далеко за пределы стандартной охраны. В частности, упоминаются водители, отдельный транспорт и полицейское сопровождение.
Среди требований якобы фигурируют "круглосуточные водители, парк роскошных автомобилей и полицейский эскорт из аэропорта в отель".
Кроме того, инсайдеры заявляют, что речь идет об охране на уровне, который обычно имеют высокопоставленные чиновники.
"Это не просто защита. Она просит крепости. Пуленепробиваемое стекло на Играх, вооруженная охрана везде, куда бы она ни пошла" - утверждал инсайдер.
Также сообщается, что Маркл планирует появляться на мероприятиях исключительно в "публичном режиме" - с подчеркнуто гламурным видом, собственным персоналом и контролем каждой детали.
Среди озвученных запросов - "собственный шеф-повар", а также команда стилистов и помощников.
Отдельно отмечается, что Меган якобы хочет "четырех отдельных комнатах только для своего PR-персонала. Ничего не будет оставлено на волю случая", - сказал источник относительно требований Маркл по VIP-обслуживанию на мероприятии ее мужа.
В материале также отмечают: потенциальный приезд Меган в Британию напрямую связывают с судебными и административными спорами вокруг безопасности принца Гарри.
После того, как Гарри и Меган отошли от ролей в королевской семье, принц потерял автоматический статус охраны, который финансировался налогоплательщиками. Речь идет, в частности, об отмене уровня защиты IPP.
Сейчас, по сообщениям, Гарри получает "индивидуальную" охрану во время поездок в Великобританию при условии, что сообщит о визите за 30 дней.
В то же время принц продолжает настаивать на необходимости вооруженной охраны, утверждая, что опасается за свою безопасность.
Несмотря на предыдущие судебные поражения, в СМИ появились предположения, что RAVEC может провести новую оценку рисков для принца в 2026 году - на фоне его интереса к более активному присутствию в Великобритании в преддверии Invictus Games 2027.
