Батькові Меган Маркл ампутували ногу після екстреної операції: що відомо

Батька герцогині Сассекської Меган Маркл - Томаса Маркла-старшого - терміново прооперували на Філіппінах. Під час тривалої операції лікарям довелося ампутувати частину лівої ноги через критичний стан кровообігу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Daily Mail .

Як повідомив син Томас Маркл-молодший у коментарі для Daily Mail, 3-годинне оперативне втручання відбулося в середу.

Медики були змушені видалити ліву стопу та частину гомілки після того, як тромб повністю перекрив кровопостачання кінцівки, і тканини почали відмирати.

"Виходу не було. Мені сказали, що ногу потрібно видалити, і це питання життя або смерті", - розповів він.

За його словами, лікарі попередили про надзвичайну небезпеку поширення інфекції.

"Один з його лікарів сказав, що наступні два-три дні є критичними... Вони хвилювалися щодо розвитку інфекції - сепсису чи гангрени. Плоть почорніла і відмирала", - розповів Томас.

Томас Маркл із сином і донькою (скріншот)

Наразі батька Маркл готують до ще однієї операції - цього разу з видалення тромбу в області лівого стегна.

Як зазначає видання, саме Томас-молодший є основним опікуном батька.

Він особисто доправив його до лікарні в місті Себу, де сім’я зараз проживає, після чого пацієнта перевели до більшого медичного закладу для екстреного втручання.

Повідомляється, що Маркл-старший переїхав на Філіппіни, намагаючись розпочати нове життя подалі від болісних спогадів, пов’язаних із напруженими стосунками з донькою Меган.

Томас Маркл із сином і донькою (скріншот)

Їхній конфлікт загострився у 2018 році після скандалу з підставними фото папараці перед весіллям Меган і принца Гаррі.

Через два серцеві напади Томас тоді так і не зміг бути присутнім на церемонії.

У 2021 році дружина принца Гаррі в інтерв’ю Опри Вінфрі зізнавалася, що почувалася "зрадженою" через вчинок батька.

Водночас щодо його нинішнього стану здоров’я герцогиня публічних заяв поки не робила.