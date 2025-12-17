"Що треба мати в голові?": блогерку Вербу звинуватили у зневазі до прапора України
У соцмережах спалахнув гучний скандал за участі блогерки-мільйонниці Юлії Верби. Причиною стала публікація контенту, в якому вона використала Державний Прапор України у зміненому вигляді, що викликало хвилю обурення серед українців.
Деталі скандалу дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна.
Прапор із портретом блогерки
На знімках, що стали епіцентром скандалу, Юлія Верба позує на передньому плані в відвертому леопардовому вбранні.
Позаду неї на стіні закріплений синьо-жовтий прапор України, однак не звичайний - на полотнищі надруковане фото самої блогерки.
На другому плані кадру присутній блогер під ніком smurfi.ik, одягнений у жіночий образ, який візуально відтворює Вербу.
Юля Верба потрапила у скандал з прапором України (скріншот)
Саме він, за словами користувачів, і подарував блогерці цей прапор, який згодом став реквізитом для фото- та відеозйомок.
Ключова претензія користувачів полягає в тому, що державний символ використали поза будь-яким сенсовим контекстом - як фон для "естетики" та залучення уваги в соцмережах.
Юля Верба потрапила у скандал з прапором України (скріншот)
Реакція мережі
У коментарях українці наголошують, що йдеться не про бажання "захейтити" блогерку, а про біль і злість через знецінення символу, який для багатьох асоціюється з життям, боротьбою та жертвами війни.
Частина користувачів публічно звернулася до Національної поліції України, закликаючи надати правову оцінку діям блогерки та звертаючи увагу на можливі ознаки наруги над державними символами.
- Шо треба мати в голові, щоб намалювати себе на державному прапорі? Такого собі не дозволяють найкращі сини та дочки цієї країни, але ми ж всі знаємо, що Юля - це ж національний символ України.
- @national.police.ua хочу, щоб Ви звернули увагу на блогерку Вербу, яка вирішила, що 338 ст. КК України "Наруга над державними символами" - не для неї і вона не буде наказаною. Прошу вирішити це питання, а не стояти як завжди осторонь. Бо часто з такими витівками, коли нічого не вирішують, розумієш, що поліція неначе з ними за одно. Чекаю на вашу відповідь.
- Юлічка Верба зараз поплаче в сторіс, як сильно вона не розуміє, що відбувається, а люди без будь-яких моральних принципів напишуть "МИ ЗА ТЕБЕ"
- Наш прапор - це наш атрибут, це символ життя.А та лайдачка з якимось юнаком його спаплюжила. Найгірше, що там в коментах її підтримують
Відповідь Юлії Верби
Після хвилі критики Юлія опублікувала серію сторіс, у яких відреагувала на скандал.
Блогерка заявила, що не мала наміру образити українців або принизити державний символ.
Юля Верба виправдалась через скандал з прапором України (скріншот)
За її словами, вона не могла уявити, що використання такого прапора може настільки зачепити людей, і якби знала про можливу реакцію, такого контенту не було б.
"Я щиро вибачаюся. Я українка. Люблю Україну. Жодного поганого посилу в цьому відео не закладалося", - написала дівчина.
Юля Верба виправдалась через скандал з прапором України (скріншот)
Інфлюенсерка також наголосила, що вважає некоректним колективне цькування та побажання смерті, які, за її словами, почала отримувати після публікації.
Вона додала, що "всі помиляються", і подібне могло статися з будь-ким.
Окремо Верба зазначила, що, на її думку, частина негативної реакції пов’язана не зі змістом відео, а з неприйняттям її зовнішності та стилю.
Вона заявила, що стояла поруч із прапором своєї країни, не принижуючи його, і порівняла змінений стяг із роздрукованими аватарками, які українці масово використовували на початку повномасштабної війни.
Юля Верба виправдалась через скандал з прапором України (скріншот)
