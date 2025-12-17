"Що треба мати в голові?": блогерку Вербу звинуватили у зневазі до прапора України

У соцмережах спалахнув гучний скандал за участі блогерки-мільйонниці Юлії Верби. Причиною стала публікація контенту, в якому вона використала Державний Прапор України у зміненому вигляді, що викликало хвилю обурення серед українців.

Деталі скандалу дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна .

Прапор із портретом блогерки

На знімках, що стали епіцентром скандалу, Юлія Верба позує на передньому плані в відвертому леопардовому вбранні.

Позаду неї на стіні закріплений синьо-жовтий прапор України, однак не звичайний - на полотнищі надруковане фото самої блогерки.

На другому плані кадру присутній блогер під ніком smurfi.ik, одягнений у жіночий образ, який візуально відтворює Вербу.

Юля Верба потрапила у скандал з прапором України (скріншот)

Саме він, за словами користувачів, і подарував блогерці цей прапор, який згодом став реквізитом для фото- та відеозйомок.

Ключова претензія користувачів полягає в тому, що державний символ використали поза будь-яким сенсовим контекстом - як фон для "естетики" та залучення уваги в соцмережах.

Юля Верба потрапила у скандал з прапором України (скріншот)

Реакція мережі

У коментарях українці наголошують, що йдеться не про бажання "захейтити" блогерку, а про біль і злість через знецінення символу, який для багатьох асоціюється з життям, боротьбою та жертвами війни.

Частина користувачів публічно звернулася до Національної поліції України, закликаючи надати правову оцінку діям блогерки та звертаючи увагу на можливі ознаки наруги над державними символами.

Шо треба мати в голові, щоб намалювати себе на державному прапорі? Такого собі не дозволяють найкращі сини та дочки цієї країни, але ми ж всі знаємо, що Юля - це ж національний символ України.

@national.police.ua хочу, щоб Ви звернули увагу на блогерку Вербу, яка вирішила, що 338 ст. КК України "Наруга над державними символами" - не для неї і вона не буде наказаною. Прошу вирішити це питання, а не стояти як завжди осторонь. Бо часто з такими витівками, коли нічого не вирішують, розумієш, що поліція неначе з ними за одно. Чекаю на вашу відповідь.

Юлічка Верба зараз поплаче в сторіс, як сильно вона не розуміє, що відбувається, а люди без будь-яких моральних принципів напишуть "МИ ЗА ТЕБЕ"

Наш прапор - це наш атрибут, це символ життя.А та лайдачка з якимось юнаком його спаплюжила. Найгірше, що там в коментах її підтримують

Відповідь Юлії Верби

Після хвилі критики Юлія опублікувала серію сторіс, у яких відреагувала на скандал.

Блогерка заявила, що не мала наміру образити українців або принизити державний символ.

Юля Верба виправдалась через скандал з прапором України (скріншот)

За її словами, вона не могла уявити, що використання такого прапора може настільки зачепити людей, і якби знала про можливу реакцію, такого контенту не було б.

"Я щиро вибачаюся. Я українка. Люблю Україну. Жодного поганого посилу в цьому відео не закладалося", - написала дівчина.

Юля Верба виправдалась через скандал з прапором України (скріншот)

Інфлюенсерка також наголосила, що вважає некоректним колективне цькування та побажання смерті, які, за її словами, почала отримувати після публікації.

Вона додала, що "всі помиляються", і подібне могло статися з будь-ким.

Окремо Верба зазначила, що, на її думку, частина негативної реакції пов’язана не зі змістом відео, а з неприйняттям її зовнішності та стилю.

Вона заявила, що стояла поруч із прапором своєї країни, не принижуючи його, і порівняла змінений стяг із роздрукованими аватарками, які українці масово використовували на початку повномасштабної війни.

Юля Верба виправдалась через скандал з прапором України (скріншот)