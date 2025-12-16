ua en ru
Популярний TikTok-блогер з України отримав російське громадянство: про кого мова

Вівторок 16 грудня 2025 12:43
Популярний TikTok-блогер з України отримав російське громадянство: про кого мова Артур Бабич (фото: instagram.com/ba.bitch_)
Автор: Іванна Пашкевич

Блогер-мільйонник Артур Бабич, який народився в Україні, місті Кривий Ріг, заявив про отримання громадянства РФ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал зрадника.

За словами інфлюенсера, російський паспорт має для нього не лише юридичне значення, а й символізує людей і країну, які він вважає своїм домом.

У соцмережах Бабич опублікував фото з новим документом.

Він наголосив, що шлях до громадянства був складним, але став для нього важливим життєвим досвідом.

"Друзі, хочу поділитися важливою для мене подією – я отримав російський паспорт. Тепер я офіційно росіянин! Це був непростий шлях, але він багато чого мене навчив", - написав прихильник Путіна.

Популярний TikTok-блогер з України отримав російське громадянство: про кого моваАртур Бабич (фото: instagram.com/ba.bitch_)

Хто такий Артур Бабич

Артур Бабич народився 16 травня 2000 року в селі поблизу Кривого Рогу. Його дитинство минуло в бідній родині: батьки розлучилися, коли йому було п’ять років, мати працювала на фермі, а батько, вірменин за походженням, поїхав з України.

Популярний TikTok-блогер з України отримав російське громадянство: про кого моваАртур Бабич з батьком (фото: instagram.com/ba.bitch_)

У підлітковому віці Бабич частково доглядав молодшого брата Тимура.

Спочатку він мріяв про кар’єру футболіста, однак швидко зрозумів, що швидші гроші й популярність дають соцмережі.

Справжній злет стався завдяки TikTok, де його вірусні відео швидко зібрали мільйони переглядів.

Популярний TikTok-блогер з України отримав російське громадянство: про кого моваАртур Бабич (фото: instagram.com/ba.bitch_)

Уже у 2020 році Бабич перебрався до Москви та приєднався до російського TikTok-хаусу Dream Team - проєкту, який працював виключно на російський ринок.

Того ж року він почав псевдомузичну кар’єру, випускаючи треки, орієнтовані на російську аудиторію.

Усі його ключові проєкти, медійні контакти та заробітки були пов’язані саме з РФ.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Бабич став для українців символом зради.

Він демонстративно мовчав про війну, уникав будь-яких заяв про російську агресію і фактично два роки удавав, що нічого не відбувається.

У 2022 році Артур виїхав з Росії, однак не з ідейних міркувань - згодом йому заборонили в’їзд до країни.

Популярний TikTok-блогер з України отримав російське громадянство: про кого моваАртур Бабич (фото: instagram.com/ba.bitch_)

У РФ його звинувачували в "дискредитації ЗС РФ" після того, як він заспівав гімн України під час стриму.

Втім, навіть це не завадило йому продовжувати публічно загравати з країною-агресоркою.

Перебуваючи у США та Вірменії, Бабич неодноразово висловлював симпатію до Росії та Путіна, а минулого року дійшов до абсурду - заявив, що не проти служби в російській армії.

Свою так звану "місію" він цинічно формулював як "примирення українських і російських дітей", ігноруючи війну, вбивства та зруйновані міста.

У вересні 2024 року блогер відкрито заявив, що хоче повернутися до Москви і отримати російське громадянство, бо нібито "завжди мріяв там жити".

У грудні він таки приїхав до столиці РФ - зокрема, щоб зустрітися зі своєю дівчиною, російською блогеркою Анною Покров.

Популярний TikTok-блогер з України отримав російське громадянство: про кого моваАртур Бабич з дівчиною (фото: instagram.com/ba.bitch_)

Невдовзі після цього Бабич з’явився біля міграційного центру та повідомив про подання документів на громадянство.

