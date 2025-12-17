ua en ru
"Что надо иметь в голове?": блогершу Вербу обвинили в пренебрежении к флагу Украины

Среда 17 декабря 2025 13:45
Автор: Иванна Пашкевич

В соцсетях вспыхнул громкий скандал с участием блогерши-миллионницы Юлии Вербы. Причиной стала публикация контента, в котором она использовала Государственный Флаг Украины в измененном виде, что вызвало волну возмущения среди украинцев.

Детали скандала узнайте в материале на РБК-Украина.

Флаг с портретом блогера

На снимках, ставших эпицентром скандала, Юлия Верба позирует на переднем плане в откровенном леопардовом наряде.

Позади нее на стене закреплен сине-желтый флаг Украины, однако не обычный - на полотнище напечатано фото самой блогерши.

На втором плане кадра присутствует блогер под ником smurfi.ik, одетый в женский образ, который визуально воспроизводит Вербу.

Именно он, по словам пользователей, и подарил блогерше этот флаг, который впоследствии стал реквизитом для фото- и видеосъемок.

Ключевая претензия пользователей заключается в том, что государственный символ использовали вне всякого смыслового контекста - как фон для "эстетики" и привлечения внимания в соцсетях.

Реакция сети

В комментариях украинцы отмечают, что речь идет не о желании "захейтить" блогера, а о боли и злости из-за обесценивания символа, который для многих ассоциируется с жизнью, борьбой и жертвами войны.

Часть пользователей публично обратилась к Национальной полиции Украины, призывая дать правовую оценку действиям блогера и обращая внимание на возможные признаки надругательства над государственными символами.

  • Шо надо иметь в голове, чтобы нарисовать себя на государственном флаге? Такого себе не позволяют лучшие сыновья и дочери этой страны, но мы же все знаем, что Юля - это же национальный символ Украины.
  • @national.police.ua хочу, чтобы Вы обратили внимание на блогера Вербу, которая решила, что 338 ст. УК Украины "Надругательство над государственными символами" - не для нее и она не будет наказана. Прошу решить этот вопрос, а не стоять как всегда в стороне. Потому что часто с такими выходками, когда ничего не решают, понимаешь, что полиция как будто с ними за одно. Жду вашего ответа.
  • Юличка Верба сейчас поплачет в сторис, как сильно она не понимает, что происходит, а люди без каких-либо моральных принципов напишут "МЫ ЗА ТЕБЯ"
  • Наш флаг - это наш атрибут, это символ жизни.А та лайдачка с каким-то юношей его осквернила. Хуже всего, что там в комментах ее поддерживают

Ответ Юлии Вербы

После волны критики Юлия опубликовала серию сторис, в которых отреагировала на скандал.

Блогерша заявила, что не намеревалась оскорбить украинцев или унизить государственный символ.

По ее словам, она не могла представить, что использование такого флага может настолько задеть людей, и если бы знала о возможной реакции, такого контента не было бы.

"Я искренне извиняюсь. Я украинка. Люблю Украину. Никакого плохого посыла в этом видео не закладывалось", - написала девушка.

Инфлюенсер также подчеркнула, что считает некорректной коллективную травлю и пожелания смерти, которые, по ее словам, начала получать после публикации.

Она добавила, что "все ошибаются", и подобное могло произойти с любым.

Отдельно Верба отметила, что, по ее мнению, часть негативной реакции связана не с содержанием видео, а с неприятием ее внешности и стиля.

Она заявила, что стояла рядом с флагом своей страны, не унижая его, и сравнила измененный флаг с распечатанными аватарками, которые украинцы массово использовали в начале полномасштабной войны.

