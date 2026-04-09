Головна » Розваги » Спорт

Що з Калініною? Українка раптово відмовилася виходити на корт проти зіркової суперниці

15:24 09.04.2026 Чт
2 хв
Українська тенісистка достроково завершила виступи в Австрії: що відомо на цей момент
aimg Андрій Костенко
Ангеліна Калініна (фото: Getty Images)

Український теніс втратив останню представницю на престижному турнірі WTA 500 в австрійському Лінці. Ангеліна Калініна, яка напередодні здобула вольову перемогу, оголосила про відмову від продовження боротьби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Несподіване зняття українки

Сьогодні, 9 квітня, Калініна (WTA 120) мала вийти на корт проти хорватки Донни Векіч (WTA 104). Поєдинок обіцяв бути принциповим, проте українка прийняла рішення знятися зі змагань.

Наразі офіційна причина такого кроку залишається невідомою – ні організатори, ні сама спортсменка поки не надали додаткових коментарів щодо можливої травми чи хвороби.

Через відмову українки Донна Векіч, яка є срібною призеркою Олімпіади-2024, автоматично отримала путівку до чвертьфіналу турніру.

Шлях Калініної в Лінці

Виступ Ангеліни в Австрії був сповнений драматичних поворотів:

Кваліфікація: Українка поступилася у фінальному раунді відбору "нейтральній" білорусці Олександрі Соснович.

Шанс на реванш: Завдяки відмові чешки Сари Бейлек, Калініна отримала місце в основній сітці як "лакі-лузерка".

Перемога в основі: У першому колі Ангеліна у важкому трисетовому поєдинку вибила угорку Панну Удварді.

Українок на турнірі не залишилось

Зняття Калініної стало фінальною крапкою для українського представництва в Лінці. Раніше змагання залишила Даяна Ястремська, яка у своєму поєдинку другого кола поступилася румунці Єлені-Габріелі Русе.

Турнір в Австрії з призовим фондом понад 1,2 млн доларів триватиме до 12 квітня, проте вже без участі вітчизняних тенісисток.

Раніше ми повідомили, що Еліна Світоліна розкрила грандіозні плани на ґрунтовий сезон.

