Світоліна та Костюк проти Польщі: розклад матчу кубка Біллі Джин Кінг та де дивитися безкоштовно

У п'ятницю, 10 квітня, жіноча збірна України з тенісу розпочинає боротьбу у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг. У польському місті Глівіце відбулося жеребкування матчевої зустрічі з командою Польщі. У ній визначиться доля путівки до фінального турніру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Федерацію тенісу України .

Жеребкування та розклад

Поєдинки пройдуть 10-11 квітня на ґрунтовому корті арени PreZero Arena Gliwice. Протистояння триватиме до трьох перемог однієї з команд.

У перший день відбудуться два одиночних поєдинки. Спочатку на корт вийде друга вітчизняна ракетка Марта Костюк, після чого свою зустріч зіграє лідерка нашої збірної Еліна Світоліна.

Програма другого дня включає три матчі. Заплановано, що першими на корт вийдуть Людмила та Надія Кіченок для участі у парному поєдинку, після чого ще по одному матчу (за потреби) проведуть Еліна Світоліна та Марта Костюк.

Розклад зустрічей у матчі Україна – Польща:

П'ятниця, 10 квітня (початок о 16:00)

Марта Костюк – Магда Лінетт

Еліна Світоліна – Катаржина Кава

Субота, 11 квітня (початок о 12:00)

Людмила Кіченок / Надія Кіченок – Мая Хвалінська / Катаржина Кава

Еліна Світоліна – Магда Лінетт (за потреби)

Марта Костюк – Катаржина Кава (за потреби)

Склад збірної України: лідерки та дебютантка

Капітан нашої команди Ілля Марченко зібрав найпотужнішу заявку. До складу команди увійшли:

Еліна Світоліна

Марта Костюк

Олександра Олійникова

Людмила Кіченок

Надія Кіченок

Зазначимо, що для 25-річної Олійникової цей виклик до збірної став дебютним у кар'єрі.

Натомість лідерка суперниць Іга Свьонтек відмовилася від участі, що значно посилює позиції українок у цій дуелі.

Що на кону в матчі

Переможець отримає путівку до фінальної частини Кубка Біллі Джин Кінг-2026, яка відбудеться у вересні в китайському Шеньчжені.

Україна наразі посідає рекордне 8-ме місце у світовому рейтингу після надуспішного 2025 року, коли наша команда дійшли до півфіналу турніру, здолавши на шляху Іспанію та поступившись лише майбутнім переможницям – італійкам.

Де дивитися

Онлайн-трансляції поєдинків будуть доступні безкоштовно на YouTube-каналі Setanta Sports Ukraine.

Також наживо спостерігати за іграми можна на телеканалі Setanta Sports+ та на платформі setantasports.com.