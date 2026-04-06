Шанс на реванш: Калініна вперше за два місяці потрапила в основу WTA

Шлях через кваліфікацію та щасливий випадок

Ангеліна Калініна (WTA 120) зуміла перервати серію невдач на великих турнірах. На змаганнях категорії WTA 500 в австрійському Лінці українка розпочала виступи з кваліфікаційного раунду.

У першому матчі вона впевнено розібралася з представницею Німеччини Анною-Леною Фрідзам.

Однак вирішальне протистояння за пряму путівку до основи завершилося для українки поразкою.

У матчі проти "нейтральної" Александри Саснович (WTA 115) Калініна не змогла нав'язати боротьбу, поступившись у двох сетах за 1 годину 13 хвилин.

Попри цей результат, турнірна доля посміхнулася Ангеліні.

Через відмову чеської тенісистки Сари Бейлек, яка була посіяна під восьмим номером, українка потрапила до основної сітки як "лакі-лузер".

Перша основна сітка з часів Australian Open

Для Калініної це важливий прорив, адже вона не виступала на стадії 1/16 фіналу турнірів WTA 250 і вище протягом останніх двох з половиною місяців.

Востаннє подібний успіх був зафіксований на Australian Open-2026. Тоді українка подолала сито кваліфікації, але вибула у першому колі від представниці Китаю.

До виступу в Лінці Ангеліна мала кілька невдалих спроб на великих кортах, зокрема у Брисбені та Клуж-Напоці, де вона зупинялася ще на етапі відбору.

Водночас на турнірах нижчої категорії WTA 125 спортсменка демонструвала високі результати: з кінця 2025 року вона п'ять разів доходила до фіналів, виборовши три трофеї.

Перспективи у Лінці: знайома суперниця

У першому раунді основної сітки Калініна зустрінеться з угоркою Панною Удварді (WTA 71).

Статистика особистих зустрічей на боці українки: раніше тенісистки перетиналися на корті двічі, і в обох випадках перемогу святкувала Ангеліна.

У разі успіху в стартовому колі, українська тенісистка матиме шанс суттєво покращити своє положення у світовому рейтингу та закріпити успішну серію поточного сезону.