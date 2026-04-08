Коліно не витримало: стало відомо, чому зіркова українка не змогла вийти у чвертьфінал WTA 500
Українка Даяна Ястремська не змогла подолати бар'єр другого раунду на турнірі серії WTA 500 у Лінці. Попри виграний перший сет, тенісистка поступилася румунці Єлені-Габріелі Русе через проблеми зі здоров'ям.
Хід протистояння: перемога у старті та медична допомога
Даяна Ястремська розпочала матч проти своєї незручної опонентки досить впевнено. Перша партія залишилася за представницею України - 6:4.
Проте вже на початку другого сету ініціатива перейшла до Русе.
Критичним моментом став епізод за рахунку 0:3 у другому сеті, коли Ястремська була змушена звернутися по допомогу до фізіотерапевта.
Скарги на болі у правому коліні змусили українку взяти медичний таймаут.
Повернувшись на корт, Даяна продовжила боротьбу, але стан здоров'я та тиск суперниці завадили їй втримати перевагу.
Обидві наступні партії завершилися на користь румунки з однаковим результатом.
Статистика зустрічей та подальші перспективи
Ця поразка стала для Ястремської вже четвертою у матчах проти Єлени-Габріели Русе - українка поки жодного разу не перемагала цю тенісистку в очних поєдинках. Поєдинок у Лінці тривав майже дві з половиною години.
Тепер представниця Румунії очікує на переможницю пари між Єлєною Остапенко та Александрою Еалою.
Хто з українок залишився в Австрії
Попри виліт Ястремської, українське представництво в одиночній сітці Лінца зберігається.
У боротьбу вступає Ангеліна Калініна, яка отримала статус "лакі-лузера". Свій матч вона проведе проти угорської тенісистки Панни Удварді.
Нагадаємо, що на попередньому турнірі в Чарльстоні Ястремська також завершила виступи після другого кола.
Також дізнайтеся, на яких позиціях розташувалися українські тенісистки в оновленому рейтингу WTA.