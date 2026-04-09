Что с Калининой? Украинка внезапно отказалась выходить на корт против звездной соперницы

Украинский теннис потерял последнюю представительницу на престижном турнире WTA 500 в австрийском Линце. Ангелина Калинина, которая накануне одержала волевую победу, объявила об отказе от продолжения борьбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований .

Неожиданное снятие украинки

Сегодня, 9 апреля, Калинина (WTA 120) должна была выйти на корт против хорватки Донны Векич (WTA 104). Поединок обещал быть принципиальным, однако украинка приняла решение сняться с соревнований.

Пока официальная причина такого шага остается неизвестной - ни организаторы, ни сама спортсменка не предоставили дополнительных комментариев относительно возможной травмы или болезни.

Из-за отказа украинки Донна Векич, которая является серебряным призером Олимпиады-2024, автоматически получила путевку в четвертьфинал турнира.

Путь Калининой в Линце

Выступление Ангелины в Австрии было полно драматических поворотов:

Квалификация: Украинка уступила в финальном раунде отбора "нейтральной" белоруске Александре Соснович.

Шанс на реванш: Благодаря отказу чешки Сары Бейлек, Калинина получила место в основной сетке как "лаки-лузерка".

Победа в основе: В первом круге Ангелина в тяжелом трехсетовом поединке выбила венгерку Панну Удварди.

Украинок на турнире не осталось

Снятие Калининой стало финальной точкой для украинского представительства в Линце. Ранее соревнования покинула Даяна Ястремская, которая в своем поединке второго круга уступила румынке Елене-Габриэле Русе.

Турнир в Австрии с призовым фондом более 1,2 млн долларов продлится до 12 апреля, однако уже без участия отечественных теннисисток.