Что с Калининой? Украинка внезапно отказалась выходить на корт против звездной соперницы
Украинский теннис потерял последнюю представительницу на престижном турнире WTA 500 в австрийском Линце. Ангелина Калинина, которая накануне одержала волевую победу, объявила об отказе от продолжения борьбы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.
Неожиданное снятие украинки
Сегодня, 9 апреля, Калинина (WTA 120) должна была выйти на корт против хорватки Донны Векич (WTA 104). Поединок обещал быть принципиальным, однако украинка приняла решение сняться с соревнований.
Пока официальная причина такого шага остается неизвестной - ни организаторы, ни сама спортсменка не предоставили дополнительных комментариев относительно возможной травмы или болезни.
Из-за отказа украинки Донна Векич, которая является серебряным призером Олимпиады-2024, автоматически получила путевку в четвертьфинал турнира.
Путь Калининой в Линце
Выступление Ангелины в Австрии было полно драматических поворотов:
Квалификация: Украинка уступила в финальном раунде отбора "нейтральной" белоруске Александре Соснович.
Шанс на реванш: Благодаря отказу чешки Сары Бейлек, Калинина получила место в основной сетке как "лаки-лузерка".
Победа в основе: В первом круге Ангелина в тяжелом трехсетовом поединке выбила венгерку Панну Удварди.
Украинок на турнире не осталось
Снятие Калининой стало финальной точкой для украинского представительства в Линце. Ранее соревнования покинула Даяна Ястремская, которая в своем поединке второго круга уступила румынке Елене-Габриэле Русе.
Турнир в Австрии с призовым фондом более 1,2 млн долларов продлится до 12 апреля, однако уже без участия отечественных теннисисток.
