З ким Україна зіграє в плей-офф ЧС-2026: усі потенційні суперники
Збірна України в драматичному матчі здолала Ісландію, і з другого місця в групі потрапила до стикових поєдинків за право зіграти на мундіалі-2026. Серед потенційних опонентів – є дуже серйозні команди.
Про те, з ким можуть перетнутися "синьо-жовті" в плей-офф – розповідає РБК-Україна.
Скільки путівок розіграють у плей-офф
До стикових матчів потраплять 16 збірних: 12 – других команд з відбіркових груп та ще 4 – від Ліги націй УЄФА. Вони будуть поділені на 4 шляхи, по 4 збірні в кожному.
Матчі проходитимуть у форматі одного півфіналу та одного фіналу. У підсумку будуть визначені 4 останні представники Європи на чемпіонаті світу 2026.
Хто вже потрапив у стики
До плей-офф кваліфікації ЧС-2026 вже гарантовано вийшли 7 збірних: 4 других у групах та 3 – через Лігу націй.
- Україна
- Чехія
- Ірландія
- Албанія
- Швеція
- Румунія
- Північна Ірландія
У групах, що ще не завершили відбір, можливі такі варіанти.
- Група А – Німеччина або Словаччина
- Група В – Швейцарія або Косово
- Група С – Данія або Шотландія
- Група Е – Іспанія або Туреччина
- Група G – Нідерланди або Польща
- Група Н – Австрія або Боснія і Герцеговина
- Група І – Норвегія або Італія
- Група J – Бельгія, Північна Македонія або Уельс
Варіанти для України
З великою ймовірністю Україна опиниться в першому кошику посіву. У півфіналах учасники з 1-го кошика зіграють зі збірними з 4-го кошика, куди потраплять команди, які виграли групи в Лізі націй.
Найбільш ймовірно, що суперниками України в півфіналі плей-офф можуть стати:
- Швеція
- Румунія
- Північна Ірландія
- Північна Македонія або Уельс
Прогнозний список учасників плей-офф (інфографіка: footrankings)
Коли жеребкування та матчі
Поєдинки плей-офф відбудуться вже весною наступного року. Півфінали – 26-го березня, фінали – 31-го.
Свій шлях і суперників збірна Україна отримає під час жеребкування, яке заплановане на четвер, 20 листопада.
Спеціально для забезпечення процедури жеребкування, ФІФА 19 листопада опублікує оновлений рейтинг збірних.
