З ким Україна зіграє в плей-офф ЧС-2026: усі потенційні суперники

Збірна України в драматичному матчі здолала Ісландію , і з другого місця в групі потрапила до стикових поєдинків за право зіграти на мундіалі-2026. Серед потенційних опонентів – є дуже серйозні команди.

Про те, з ким можуть перетнутися "синьо-жовті" в плей-офф – розповідає РБК-Україна .

Скільки путівок розіграють у плей-офф

До стикових матчів потраплять 16 збірних: 12 – других команд з відбіркових груп та ще 4 – від Ліги націй УЄФА. Вони будуть поділені на 4 шляхи, по 4 збірні в кожному.

Матчі проходитимуть у форматі одного півфіналу та одного фіналу. У підсумку будуть визначені 4 останні представники Європи на чемпіонаті світу 2026.

Хто вже потрапив у стики

До плей-офф кваліфікації ЧС-2026 вже гарантовано вийшли 7 збірних: 4 других у групах та 3 – через Лігу націй.

Україна

Чехія

Ірландія

Албанія

Швеція

Румунія

Північна Ірландія

У групах, що ще не завершили відбір, можливі такі варіанти.

Група А – Німеччина або Словаччина

– Німеччина або Словаччина Група В – Швейцарія або Косово

– Швейцарія або Косово Група С – Данія або Шотландія

– Данія або Шотландія Група Е – Іспанія або Туреччина

– Іспанія або Туреччина Група G – Нідерланди або Польща

– Нідерланди або Польща Група Н – Австрія або Боснія і Герцеговина

– Австрія або Боснія і Герцеговина Група І – Норвегія або Італія

– Норвегія або Італія Група J – Бельгія, Північна Македонія або Уельс

Варіанти для України

З великою ймовірністю Україна опиниться в першому кошику посіву. У півфіналах учасники з 1-го кошика зіграють зі збірними з 4-го кошика, куди потраплять команди, які виграли групи в Лізі націй.

Найбільш ймовірно, що суперниками України в півфіналі плей-офф можуть стати:

Швеція

Румунія

Північна Ірландія

Північна Македонія або Уельс

Прогнозний список учасників плей-офф (інфографіка: footrankings)

Коли жеребкування та матчі

Поєдинки плей-офф відбудуться вже весною наступного року. Півфінали – 26-го березня, фінали – 31-го.

Свій шлях і суперників збірна Україна отримає під час жеребкування, яке заплановане на четвер, 20 листопада.

Спеціально для забезпечення процедури жеребкування, ФІФА 19 листопада опублікує оновлений рейтинг збірних.