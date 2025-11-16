ua en ru
З ким Україна зіграє в плей-офф ЧС-2026: усі потенційні суперники

Неділя 16 листопада 2025 22:22
UA EN RU
З ким Україна зіграє в плей-офф ЧС-2026: усі потенційні суперники Фото: Україні треба виграти ще два матчі (УАФ)
Автор: Андрій Костенко

Збірна України в драматичному матчі здолала Ісландію, і з другого місця в групі потрапила до стикових поєдинків за право зіграти на мундіалі-2026. Серед потенційних опонентів – є дуже серйозні команди.

Про те, з ким можуть перетнутися "синьо-жовті" в плей-офф – розповідає РБК-Україна.

Скільки путівок розіграють у плей-офф

До стикових матчів потраплять 16 збірних: 12 – других команд з відбіркових груп та ще 4 – від Ліги націй УЄФА. Вони будуть поділені на 4 шляхи, по 4 збірні в кожному.

Матчі проходитимуть у форматі одного півфіналу та одного фіналу. У підсумку будуть визначені 4 останні представники Європи на чемпіонаті світу 2026.

Хто вже потрапив у стики

До плей-офф кваліфікації ЧС-2026 вже гарантовано вийшли 7 збірних: 4 других у групах та 3 – через Лігу націй.

  • Україна
  • Чехія
  • Ірландія
  • Албанія
  • Швеція
  • Румунія
  • Північна Ірландія

У групах, що ще не завершили відбір, можливі такі варіанти.

  • Група А – Німеччина або Словаччина
  • Група В – Швейцарія або Косово
  • Група С – Данія або Шотландія
  • Група Е – Іспанія або Туреччина
  • Група G – Нідерланди або Польща
  • Група Н – Австрія або Боснія і Герцеговина
  • Група І – Норвегія або Італія
  • Група J – Бельгія, Північна Македонія або Уельс

Варіанти для України

З великою ймовірністю Україна опиниться в першому кошику посіву. У півфіналах учасники з 1-го кошика зіграють зі збірними з 4-го кошика, куди потраплять команди, які виграли групи в Лізі націй.

Найбільш ймовірно, що суперниками України в півфіналі плей-офф можуть стати:

  • Швеція
  • Румунія
  • Північна Ірландія
  • Північна Македонія або Уельс

Прогнозний список учасників плей-офф (інфографіка: footrankings)

Коли жеребкування та матчі

Поєдинки плей-офф відбудуться вже весною наступного року. Півфінали – 26-го березня, фінали – 31-го.

Свій шлях і суперників збірна Україна отримає під час жеребкування, яке заплановане на четвер, 20 листопада.

Спеціально для забезпечення процедури жеребкування, ФІФА 19 листопада опублікує оновлений рейтинг збірних.

