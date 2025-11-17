ua en ru
Еще две европейские сборные оформили путевки на ЧМ-2026: полный список финалистов

Понедельник 17 ноября 2025 10:13
Еще две европейские сборные оформили путевки на ЧМ-2026: полный список финалистов Фото: Сборная Норвегии пробилась на ЧМ впервые за 27 лет (x.com/nff_landslag)
Автор: Андрей Костенко

Список финалистов чемпионата мира-2026 пополнился двумя европейскими командами. Также определились два потенциальных соперника Украины в стыковых матчах.

О главных событиях в отборе на планетарный футбольный форум - рассказывает РБК-Украина.

Португальский разгром и ирландская сказка

Сборная Португалии могла оформить путевку еще в прошлом туре, но неожиданно проиграла Ирландии (0:2). Более того, потеряла Криштиану Роналду, который в Дублине получил первую за время выступлений за сборную красную карточку.

Впрочем, и после этого задача у пиренейцев была несложной: надо было дома не проиграть Армении.

Команда перевыполнила план: без Роналду португальцы разгромили соперника - 9:1, получив таким образом вторую самую крупную победу в своей истории (рекордом остается разгром Люксембурга со счетом 9:0 в квалификации Евро-2024). Сразу два футболиста команды отметились хет-триками - Жуан Невеш и Бруну Фернандеш.

Португалия в девятый раз в истории квалифицировалась на чемпионат мира. А для Криштиану Роналду грядущий мундиаль будет уже шестым.

В соперничестве за вторую строчку произошло настоящее чудо. Ирландцы, в которых перед матчами в ноябре уже никто не верил, сначала прибили дома Португалию (2:0), а затем героически победили в Будапеште венгров (3:2).

Хозяев в этой игре устраивала ничья, но "зеленые", уступая, сначала сравняли счет, а на 90+6 минуте вырвали победу. Все три гола за Ирландию забил Трой Парротт. Таким образом, ирландцы вышли в плей-офф, где могут пересечься с Украиной, а венгры распрощались с мечтами о мундиале.

Группа F, итоговая турнирная таблица

  1. Португалия - 13 очков (мячи - 20:7)
  2. Ирландия - 10 (9:7)
  3. Венгрия - 8 (11:10)
  4. Армения - 3 (3:19)

Норвежский ужас для Италии

В другой группе (І) главные фавориты определились уже давно - Норвегия и Италия. В последнем туре в Милане они должны были определить, кто поедет на мундиаль, а кого ждут стыковые игры.

Преимущество было на стороне северной сборной: ее устраивала не только ничья, а даже поражение с определенным счетом. Итальянцам, чтобы стать первыми, надо было побеждать соперника с разницей в 9 мячей! Возможно кто-то в Италии и верил в такой разгром.

Собственно, разгром в матче и произошел, но совсем не такой, на который надеялись хозяева. Норвежцы, пропустив первыми, забили в ответ четыре гола (дубль оформил Эрлинг Холанд) и вышли на ЧМ впервые с 1998 года.

Италия будет играть в плей-офф и в случае неудачи рискует пропустить третий ЧМ подряд. Ранее команда не смогла квалифицироваться на турниры 2018 и 2022 годов.

Группа I, итоговая турнирная таблица

  1. Норвегия - 24 очка (мячи - 37:5)
  2. Италия - 18 (21:12)
  3. Израиль - 12 (19:20)
  4. Эстония - 4 (8:21)
  5. Молдова - 1 (5:32)

Кто уже вышел на ЧМ-2026

Уже определились 32 из 48-ми участников грядущего мундиаля.

Полный список известных участников ЧМ-2026:

Африка (9/9): Марокко, Тунис, Египет, Алжир, Гана, Кабо-Верде, ЮАР, Сенегал, Кот-д'Ивуар

Азия (8/8): Япония, Иран, Узбекистан, Южная Корея, Иордания, Австралия, Катар, Саудовская Аравия

Южная Америка (6/6): Аргентина, Бразилия, Уругвай, Эквадор, Колумбия, Парагвай

Северная Америка (3/6): США, Канада, Мексика

Океания (1/1): Новая Зеландия

Европа (5/16): Англия, Франция, Ховатия, Португалия, Норвегия

Победители плей-офф (0/2): -

Ранее мы рассказали, как Украина дожала Исландию и продолжила путь на мундиаль.

Также узнайте всех потенциальных соперников сборной Украины в плей-офф ЧМ-2026.

