Безумная рубка у пирамид: яркий видеообзор лучших моментов мегафайта Усик - Верховен
Обнародованы официальные хайлайты суперконкурентного поединка в Гизе, где Александр Усик защищал свои пояса против легенды кикбоксинга Рико Верховена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DAZN Boxing.
Драма в 11-ти раундах
Верховен сумел шокировать боксерское сообщество, навязав непобедимому украинцу колоссальное сопротивление. Нидерландский гигант действовал агрессивно, максимально эффективно используя свои габариты.
Более того, обнародованные позже судейские карты подтвердили - на момент остановки боя Усик не лидировал по очкам, и поединок уверенно катился к сенсационному фиаско украинца.
Однако чемпионский характер Александра перечеркнул планы претендента в 11-м раунде. Усик поймал соперника жесткой атакой и впервые в поединке отправил Верховена в тяжелый нокдаун. Нидерландец смог подняться, но украинец мгновенно бросился на штурм и устроил брутальное добивание, заставив рефери досрочно прекратить это затяжное избиение.
Усик сохранил идеальный рекорд на профессиональном ринге: 25 побед (16 нокаутом) в 25 поединках, в очередной раз защитив статус короля супертяжелого дивизиона.
Особый статус мегафайта
Для 39-летнего украинского чемпиона этот поединок стал первым опытом встречи с представителем другого вида единоборств. Усик проводил добровольную защиту титула по версии WBC, а также рисковал своими поясами WBA и IBF.
Из-за того, что габаритный нидерландец не входил в официальные боксерские рейтинги, в случае победы он не смог бы забрать пояса WBA и IBF себе - они бы просто стали вакантными. Также на кону стоял эксклюзивный трофей от WBC - специальный пояс "Король Нила".
Также рекомендуем прочитать неожиданные факты о Рико Верховене, который ранее уже проигрывал украинскому бойцу.