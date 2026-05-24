Безумная рубка у пирамид: яркий видеообзор лучших моментов мегафайта Усик - Верховен

10:51 24.05.2026 Вс
Эпические кадры битвы в Египте
Безумная рубка у пирамид: яркий видеообзор лучших моментов мегафайта Усик - Верховен
Обнародованы официальные хайлайты суперконкурентного поединка в Гизе, где Александр Усик защищал свои пояса против легенды кикбоксинга Рико Верховена.

Драма в 11-ти раундах

Верховен сумел шокировать боксерское сообщество, навязав непобедимому украинцу колоссальное сопротивление. Нидерландский гигант действовал агрессивно, максимально эффективно используя свои габариты.

Более того, обнародованные позже судейские карты подтвердили - на момент остановки боя Усик не лидировал по очкам, и поединок уверенно катился к сенсационному фиаско украинца.

Однако чемпионский характер Александра перечеркнул планы претендента в 11-м раунде. Усик поймал соперника жесткой атакой и впервые в поединке отправил Верховена в тяжелый нокдаун. Нидерландец смог подняться, но украинец мгновенно бросился на штурм и устроил брутальное добивание, заставив рефери досрочно прекратить это затяжное избиение.

Усик сохранил идеальный рекорд на профессиональном ринге: 25 побед (16 нокаутом) в 25 поединках, в очередной раз защитив статус короля супертяжелого дивизиона.

Особый статус мегафайта

Для 39-летнего украинского чемпиона этот поединок стал первым опытом встречи с представителем другого вида единоборств. Усик проводил добровольную защиту титула по версии WBC, а также рисковал своими поясами WBA и IBF.

Из-за того, что габаритный нидерландец не входил в официальные боксерские рейтинги, в случае победы он не смог бы забрать пояса WBA и IBF себе - они бы просто стали вакантными. Также на кону стоял эксклюзивный трофей от WBC - специальный пояс "Король Нила".

