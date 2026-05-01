"Шахтар" зіграв найгірше: усі результати перших півфіналів у єврокубках та коли матчі-відповіді

09:34 01.05.2026 Пт
Лише у поєдинку "гірників" різниця між суперниками склала два м'ячі
aimg Андрій Костенко
"Шахтар" суттєво погіршив шанси на фінал (фото: ФК "Шахтар")

Відбулися перші півфінальні матчі в Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій, де боротьбу продовжують 12 команд – представники шести федерацій.

Як завершилися поєдинки та коли матчі-відповіді – підкаже РБК-Україна.

ЛЧ: гольова феєрія та прагматизм з двома пенальті

У головному континентальному турнірі були зіграні два абсолютно протилежні за характером і змістом матчі. Французький ПСЖ та німецька "Баварія" зіграли найбільш результативний поєдинок у історії ЛЧ. Натомість іспанський "Атлетіко" та англійський "Арсенал" зуміли розпечатати ворота один одного лише з пенальті.

Ліга чемпіонів. Півфінал, перші матчі:

  • ПСЖ (Франція) – "Баварія" (Німеччина) – 5:4
  • "Атлетіко" (Іспанія) – "Арсенал" (Англія) – 1:1

У матчах-відповідях "Арсенал" прийме "Атлетіко" у вівторок, 5 травня, а "Баварія" зіграє вдома з ПСЖ – у середу, 6 числа.

Фінал турніру відбудеться 30 травня на "Пушкаш Арені" в угорському Будапешті.

ЛЄ: екс-клуб Зінченка наблизився до фіналу

У другому за рангом клубному змаганні Європи ніхто із суперників не отримав вирішальної переваги. "Ноттінгем", у якому розпочинав сезон українець Олександр Зінченко, мінімально здолав "Астон Віллу" у суто англійському протистоянні. В іншому матчі португальська "Брага" у компенсований час вирвала перемогу в німецького "Фрайбурга".

Ліга Європи. Півфінал, перші матчі:

  • "Ноттінгем" (Англія) – "Астон Вілла" (Англія) – 1:0
  • "Брага" (Португалія) – "Фрайбург" (Німеччина) – 2:1

Другі матчі передостанньої стадії пройдуть у четвер, 7 травня.

Фінал відбудеться 20 травня на стадіоні "Бешикташ" у турецькому Стамбулі.

ЛК: шанси "Шахтаря" та хто може бути суперником

Єдиний представник України в континентальних турнірах – донецький "Шахтар" поступився в номінально домашньому матчі англійському "Крістал Пелас" із рахунком 1:3. Це єдиний матч тижня, де перевага одного суперника над іншим склала два м'ячі. У другому півфіналі іспанський "Райо Вльєкано" мінімально здолав французький "Страсбур".

Ліга конференцій. Півфінал, перші матчі:

  • "Шахтар" (Україна) – "Крістал Пелас" (Англія) – 1:3
  • "Райо Вальєкано" (Іспанія) – "Страсбур" (Франція) – 1:0

Матчі-відповіді заплановані на четвер, 7 травня.

Вирішальний матч турніру пройде 27 травня на "Ред Булл Арені" в німецькому Лейпцигу.

Раніше стало відомо, що "Челсі" може вказати Мудрику на двері через допінг-скандал.

