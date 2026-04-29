Усе вирішиться в Лондоні: "Атлетіко" та "Арсенал" не виявили переможця у півфіналі ЛЧ (відео)

Після гольової феєрії в першій півфінальній битві Ліги чемпіонів у Парижі, інший матч цієї стадії – між мадридським "Атлетіко" та лондонським "Арсеналом" – виглядав набагато скромніше. Суперники підійшли до гри раціонально, що й сказалося на кінцевому результаті.

Ліга чемпіонів, півфінал

"Атлетіко" (Іспанія) – "Арсенал" (Англія) – 1:1

Голи: Альварес (56, з пенальті) – Дьокереш (44, з пенальті)

Шанс для Дьокереша

Команди вже грали між собою на основній стадії турніру. Матч пройшов у Лондоні та завершився розгромом "матрацників" – 4:0. Тоді мадридці на чолі з Яном Облаком героїчно вистояли в першому таймі, але після перерви пропустили чотири голи протягом 13-ти хвилин. Двічі у складі "канонірів" відзначився Віктор Дьокереш.

У звітній грі мадридці були максимально близькі до того, щоб повторити свій захисний успіх осіннього матчу в англійській столиці. Оборона "Атлетіко" діяла майже бездоганно, не дозволяючи лідерам "Арсенала" навіть прицільно пробити по воротах.

Проте індивідуальна майстерність Дьокереша знову спрацювала. Форвард зміг заробити не дуже очевидний пенальтіі, який сам і реалізував під завісу тайму.

Цей гол не лише хитнув шальки терезів на користь "канонірів", а й створив серйозний психологічний тиск на господарів поля.

Відповідь "Атлетіко"

Після перерви "Атлетіко" виглядав вже цікавіше. Мадридцям вдалося зрівняти рахунок відносно швидко після поновлення гри. Після удару Маркоса Льоренте м'яч влучив у руку Бену Вайту, і Хуліан Альварес впевнено реалізував пенальті.

Згодом Антуан Грізманн пробив з центру штрафного та перевірив на міцність поперечину. Ще одну розкішну нагоду змарнував Адемола Лукман, влучивши з декількох метрів точно в Давіда Райю.

А під завісу матчу ледь не стався третій пенальті. Еберечі Езе упав у штрафному "Атлетіко" після контакту з Давідом Ганцко. Нідерландський арбітр Данні Маккели спочатку вказав на "точку", але після перегляду ВАР своє рішення відмінив.

Мадридці не збавляли обертів до фінального свистка, проте конвертувати свою перевагу в гол так і не спромоглися. "Арсенал" провів відверто пасивну другу половину зустрічі, зосередившись на обороні. Але такий прагматизм дозволяє "канонірам" розраховувати на позитивний підсумок у матчі-відповіді, який пройде у вівторок, 5 травня в Лондоні.