Іран візьме участь на ЧС-2026 у США, - президент FIFA
Президент FIFA Джанні Інфантіно заявив, що Іран таки візьме участь у чемпіонаті світу з футболу 2026 року і проведе футбольні матчі у США, незважаючи на геополітичну напруженість, яка ставить під сумнів участь команди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Виступаючи в четвер на Конгресі FIFA у Ванкувері (Канада), Інфантіно торкнувся питання невизначеності, яка виникла після початку авіаударів США та Ізраїлю по Ірану наприкінці лютого.
"Дозвольте мені відразу ж підтвердити... що Іран, звісно ж, візьме участь у чемпіонаті світу з футболу FIFA 2026. І, звичайно ж, Іран зіграє у США... тому що ми повинні об'єднатися. Ми повинні згуртувати людей", - сказав Інфантіно, викликавши оплески делегатів.
CNN зазначає, що Іран був єдиною з 211 асоціацій-членів FIFA, яка не була представлена на заході. Причиною стало те, що делегати вирішили не приїжджати після повідомлень про те, що одному з членів їхньої групи було відмовлено у в'їзді до Канади.
Незабаром після цих заяв президент США Дональд Трамп теж прокоментував цю ситуацію.
"Якщо це сказав Інфантіно з FIFA, я не проти. Думаю, нехай грають", - сказав Трамп, хоча раніше говорив, що для іранців було б "недоречно" змагатися "за своє життя і безпеку".
Також видання пише, що Ірану належить зіграти два групових етапи в Інглвуді (штат Каліфорнія), і один у Сіетлі. Причому перший матч проти збірної Нової волі заплановано на 15 червня в Лос-Анджелесі.
Як відомо, збірна Ірану не перебуває в одній групі з командою США, але ці дві команди можуть зустрітися в плей-офф, якщо посядуть друге місце у своїх групах. Найраніша зустріч може відбутися в п'ятницю 3 липня в Арлінгтоні (штат Техас). Тобто, всього за день до Дня незалежності США.
Що передувало
Нагадаємо, тиждень тому стало відомо, що спецпредставник Трампа Паоло Замполлі звернувся до FIFA з проханням замінити Іран на Італію на чемпіонаті світу з футболу, який стартує вже в червні. Таку саму ідею він озвучив безпосередньо і президенту США Дональду Трампу (жодна Італія, як відомо, не вийшла в чемпіонат цього разу).
Пізніше в італійському уряді назвали ганебною ініціативу включити національну збірну до складу учасників майбутнього мундіалю в обхід спортивних принципів. Влада Італії наполягла, щоб регламент FIFA дотримувався.
Ще через деякий час ситуацію прокоментував держсекретар США Марко Рубіо. Він заявив, що Вашингтон не забороняв брати участь Ірану на чемпіонаті, але сказав, що США можуть не пустити деяких людей, яких хочуть узяти із собою футболісти, оскільки вони пов'язані з КВІР. Що ж стосується заміни команди, він назвав подібні публікації лише припущеннями.