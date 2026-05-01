ua en ru
Пт, 01 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

"Шахтер" сыграл хуже всех: все результаты первых полуфиналов в еврокубках и когда ответные матчи

09:34 01.05.2026 Пт
2 мин
Только в поединке "горняков" разница между соперниками составила два мяча
aimg Андрей Костенко
"Шахтер" существенно ухудшил шансы на финал (фото: ФК "Шахтер")

Состоялись первые полуфинальные матчи в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций, где борьбу продолжают 12 команд - представители шести федераций.

Как завершились поединки и когда ответные матчи - подскажет РБК-Украина.

ЛЧ: голевая феерия и прагматизм с двумя пенальти

В главном континентальном турнире были сыграны два абсолютно противоположных по характеру и содержанию матча. Французский ПСЖ и немецкая "Бавария" сыграли самый результативный поединок в истории ЛЧ. А испанский "Атлетико" и английский "Арсенал" сумели распечатать ворота друг друга только с пенальти.

Лига чемпионов. Полуфинал, первые матчи:

  • ПСЖ (Франция) - "Бавария" (Германия) - 5:4
  • "Атлетико" (Испания) - "Арсенал" (Англия) - 1:1

В ответных матчах "Арсенал" примет "Атлетико" во вторник, 5 мая, а "Бавария" сыграет дома с ПСЖ - в среду, 6 числа.

Финал турнира состоится 30 мая на "Пушкаш Арене" в венгерском Будапеште.

ЛЕ: экс-клуб Зинченко приблизился к финалу

Во втором по рангу клубном соревновании Европы никто из соперников не получил решающего преимущества. "Ноттингем", в котором начинал сезон украинец Александр Зинченко, минимально одолел "Астон Виллу" в чисто английском противостоянии. В другом матче португальская "Брага" в компенсированное время вырвала победу у немецкого "Фрайбурга".

Лига Европы. Полуфинал, первые матчи:

  • "Ноттингем" (Англия) - "Астон Вилла" (Англия) - 1:0
  • "Брага" (Португалия) - "Фрайбург" (Германия) - 2:1

Вторые матчи предпоследней стадии пройдут в четверг, 7 мая.

Финал состоится 20 мая на стадионе "Бешикташ" в турецком Стамбуле.

ЛК: шансы "Шахтера" и кто может быть соперником

Единственный представитель Украины в континентальных турнирах - донецкий "Шахтер" уступил в номинально домашнем матче английскому "Кристал Пэлас" со счетом 1:3. Это единственный матч недели, где преимущество одного соперника над другим составило два мяча. Во втором полуфинале испанский "Райо Вльекано" минимально одолел французский "Страсбур".

Лига конференций. Полуфинал, первые матчи:

  • "Шахтер" (Украина) - "Кристал Пэлас" (Англия) - 1:3
  • "Райо Вальекано" (Испания) - "Страсбур" (Франция) - 1:0

Ответные матчи запланированы на четверг, 7 мая.

Решающий матч турнира пройдет 27 мая на "Ред Булл Арене" в немецком Лейпциге.

Ранее стало известно, что " Челси" может указать Мудрику на дверь из-за допинг-скандала.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Футбол Лига Европы Шахтер
