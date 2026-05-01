"Шахтер" сыграл хуже всех: все результаты первых полуфиналов в еврокубках и когда ответные матчи

Состоялись первые полуфинальные матчи в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций, где борьбу продолжают 12 команд - представители шести федераций.

ЛЧ: голевая феерия и прагматизм с двумя пенальти

В главном континентальном турнире были сыграны два абсолютно противоположных по характеру и содержанию матча. Французский ПСЖ и немецкая "Бавария" сыграли самый результативный поединок в истории ЛЧ. А испанский "Атлетико" и английский "Арсенал" сумели распечатать ворота друг друга только с пенальти.

Лига чемпионов. Полуфинал, первые матчи:

ПСЖ (Франция) - "Бавария" (Германия) - 5:4

"Атлетико" (Испания) - "Арсенал" (Англия) - 1:1

В ответных матчах "Арсенал" примет "Атлетико" во вторник, 5 мая, а "Бавария" сыграет дома с ПСЖ - в среду, 6 числа.

Финал турнира состоится 30 мая на "Пушкаш Арене" в венгерском Будапеште.

ЛЕ: экс-клуб Зинченко приблизился к финалу

Во втором по рангу клубном соревновании Европы никто из соперников не получил решающего преимущества. "Ноттингем", в котором начинал сезон украинец Александр Зинченко, минимально одолел "Астон Виллу" в чисто английском противостоянии. В другом матче португальская "Брага" в компенсированное время вырвала победу у немецкого "Фрайбурга".

Лига Европы. Полуфинал, первые матчи:

"Ноттингем" (Англия) - "Астон Вилла" (Англия) - 1:0

"Брага" (Португалия) - "Фрайбург" (Германия) - 2:1

Вторые матчи предпоследней стадии пройдут в четверг, 7 мая.

Финал состоится 20 мая на стадионе "Бешикташ" в турецком Стамбуле.

ЛК: шансы "Шахтера" и кто может быть соперником

Единственный представитель Украины в континентальных турнирах - донецкий "Шахтер" уступил в номинально домашнем матче английскому "Кристал Пэлас" со счетом 1:3. Это единственный матч недели, где преимущество одного соперника над другим составило два мяча. Во втором полуфинале испанский "Райо Вльекано" минимально одолел французский "Страсбур".

Лига конференций. Полуфинал, первые матчи:

"Шахтер" (Украина) - "Кристал Пэлас" (Англия) - 1:3

"Райо Вальекано" (Испания) - "Страсбур" (Франция) - 1:0

Ответные матчи запланированы на четверг, 7 мая.

Решающий матч турнира пройдет 27 мая на "Ред Булл Арене" в немецком Лейпциге.