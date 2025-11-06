ua en ru
"Шахтер" с тотальным преимуществом одержал вторую победу в Лиге конференций: видео голов

Четверг 06 ноября 2025 21:37
"Шахтер" с тотальным преимуществом одержал вторую победу в Лиге конференций: видео голов Фото: "Шахтер" одержал вторую победу в турнире (ФК "Шахтер")
Автор: Андрей Костенко

Донецкий "Шахтер" в польском Кракове принимал исландский "Брейдаблик" в матче 3-го тура основного этапа Лиги конференций.

О ходе матча и итоговом результате - рассказывает РБК-Украина.

Лига конференций, основной раунд, 3-й тур

"Шахтер" - "Брейдаблик" - 2:0

Голы: Бондаренко, 27, Элиас, 66

"Шахтер": Резник - Азаров, Бондарь, Грам, Винисиус Тобиас - Назарина, Мейреллиш (Швед, 75), Изаки, Бондаренко (Глущенко, 68), Лукас - Элиас.

До матча

"Шахтер" в Лиге конференций стартовал с тяжелой победы в Шотландии над местным "Абердином" (3:2), после чего потерпел обидное поражение в номинально домашней игре от польской "Легии" (1:2).

Зато "Брейдаблик" разгромно уступил в стартовом туре швейцарской "Лозанне" (0:3), а затем добыл первое очко - дома с финским клубом КуПС (0:0).

Как прошла игра

"Горняки" имели существенное преимущество и полностью контролировали игру. Достаточно сказать, что до перерыва они владели мячом 83% игрового времени.

Однако в первом тайме "Шахтер" сумел воплотить это преимущество лишь в один гол. На 27-й минуте Назарина выполнил пас на Бондаренко на линию штрафной, и тот в одно касание отправляет мяч в левый нижний угол.

"Брейдаблик" немного активизировался под занавес тайма и даже заставил понервничать. Особенно на последних минутах, когда арбитр даже просматривал ВАР на предмет назначения пенальти в ворота "горняков". Но обошлось.

Второй там стал продолжением первого. А результат противостояния стал ясным на 66-й минуте, когда Элиас удвоил преимущество украинского клуба.

Далее игра некоторое время шла больше по инерции. Но под занавес снова активизировались исландцы и заставили Ризныка поработать. Однако без успеха.

"Шахтер" одержал не очень яркую, но уверенную победу в еврокубке и улучшил свое турнирное положение.

Ранее мы сообщили, что сборная Исландии определилась со списком футболистов, которые сыграют с Украиной в отборочном матче мундиаля.

Также узнайте все результаты 4-го тура Лиги чемпионов и текущую турнирную таблицу.

