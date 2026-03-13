ua en ru
"Шахтер" спасает рейтинг: что изменилось в Таблице коэффициентов УЕФА после победы над "Лехом"

12:05 13.03.2026 Пт
2 мин
Украина резко сократила отставание от конкурентов
aimg Андрей Костенко
"Шахтер" спасает рейтинг: что изменилось в Таблице коэффициентов УЕФА после победы над "Лехом" "Шахтер" против "Леха" (фото: ФК "Шахтер")

Еврокубковая неделя завершилась для Украины на оптимистической ноте. Благодаря уверенной победе донецкого "Шахтера" над польским "Лехом" (3:1) в первом матче 1/8 финала Лиги конференций, наша страна существенно улучшила свой задел в таблице коэффициентов УЕФА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обновленный рейтинг.

Читайте также: Ночь разгромов в Лиге чемпионов: хет-трик Вальверде и 5 голов ПСЖ ошеломили соперников

Конкуренция с Румынией и Сербией

Несмотря на набранные баллы, Украина пока остается на 25-й строчке рейтинга с показателем 24.912 пункта. Однако победа "горняков" позволила максимально приблизиться к конкурентам. Сейчас отставание от Румынии (24 место) сократилось до минимальных 0.338 балла.

Важно, что все румынские и сербские (23 место) клубы уже прекратили выступления в еврокубках. Это открывает перед Украиной своеобразный "зеленый коридор".

&quot;Шахтер&quot; спасает рейтинг: что изменилось в Таблице коэффициентов УЕФА после победы над &quot;Лехом&quot;

Рекордный сезон

Текущий сезон стал для Украины самым успешным в нынешнем десятилетии. Наши клубы уже заработали 7.312 пунктов, что значительно превышает показатели предыдущих четырех лет.

"Шахтер" стал главным локомотивом, принеся в копилку уже 18 баллов. "Динамо" добавило 7 баллов, а "Полесье" - 2.

Борьба за привилегии в Лиге чемпионов

Если по итогам весны Украине удастся выйти на 23-е место, это изменит условия для чемпиона УПЛ сезона-2026/27. При таком сценарии победитель украинского первенства начнет путь в Лиге чемпионов сразу со второго раунда квалификации, минуя стартовый этап.

Чтобы гарантированно опередить Сербию и Румынию уже в ближайшее время, "Шахтеру" нужно выполнить программу-минимум: две победы и одна ничья (или три победы) с учетом бонусного балла за выход в четвертьфинал ЛК.

Ранее мы сообщили, что экс-футболист сборной Украины, который играл с Месси, официально завершил карьеру.

