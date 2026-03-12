ua en ru
"Шахтар" розніс "Лех" у Лізі конференцій: вирішальний гол забили шаленим ударом через себе (відео)

21:47 12.03.2026 Чт
2 хв
Гравець "Шахтаря" приберіг справжній сюрприз на останні хвилини: це варто побачити на власні очі
aimg Катерина Урсатій
"Шахтар" розніс "Лех" у Лізі конференцій: вирішальний гол забили шаленим ударом через себе (відео) ФК "Шахтар" (фото: Getty Images)

Донецький "Шахтар" зробив вагомий крок до чвертьфіналу Ліги конференцій. У першому поєдинку 1/8 фіналу "гірники" на виїзді переграли польський "Лех" з рахунком 3:1.

Про результат матчу - повідомляє РБК-Україна.

Читайте також: "Шахтар" здивував навіть Європу: серія без пропущених змусила заговорити Лігу конферен

Обережний старт та вимушена ротація

Початок зустрічі в Познані видався напруженим, але небагатим на гострі моменти. Команди здебільшого вели боротьбу за ініціативу в центрі поля.

Перший серйозний дзвіночок біля воріт українців пролунав після удару Жоеля Перейри - м'яч пройшов за лічені сантиметри від стійки.

"Шахтар" відповів випадом Кауана Еліаса, чий постріл з межі штрафного майданчика зумів відбити голкіпер господарів.

На 27-й хвилині тренерський штаб донеччан був змушений провести заміну, Дмитро Криськів отримав пошкодження, поступившись місцем Марлону Гомесу.

Саме цей вихід став ключовим. На 36-й хвилині Еліас асистував Гомесу, і той відкрив рахунок у матчі.

Бразильський акцент та ефектна крапка

Друга половина гри розпочалася для підопічних Турана максимально вдало.

Вже на 48-й хвилині Невертон скористався метушнею та рикошетом у карному майданчику поляків, подвоївши перевагу гостей.

Незважаючи на контроль гри з боку "гірників", "Лех" зміг реалізувати чи не єдину свою нагоду.

На 70-й хвилині Ісхак скористався певною розслабленістю захисту українського клубу і скоротив відставання. Це був перший удар у площину воріт Різника за весь поєдинок.

Проте останнє слово було за "Шахтарем". На 85-й хвилині Ісаке Сілва створив справжній шедевр.

Після чергового відскоку він підбив м'яч головою і ефектним ударом через себе ("ножицями") спрямував снаряд точно в кут воріт Мрозека.

Перспективи матчу-відповіді

Перемога 3:1 забезпечує донеччанам комфортну перевагу перед другою зустріччю.

Номінально домашній поєдинок для "Шахтаря" заплановано на 19 березня.

Переможець цієї пари отримає путівку до 1/4 фіналу третього за престижністю єврокубка.

Раніше ми повідомили, що екс-футболіст збірної України, який грав із Мессі, офіційно завершив кар'єру.

