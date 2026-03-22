"Шахтар" після поразки у Європі поступився лідерством в УПЛ: огляд ключових подій 21 туру (відео)

Дубль Гуцуляка перед Швецією

Тур розпочався у середу, 18 березня. У цей день житомирське "Полісся" без проблем переграло "Кудрівку" (2:0) у номінально виїзному матчі на домашньому стадіоні.

Перемогу "вовкам" приніс дубль найкращого бомбардира національної збірної у 2025 році Олексія Гуцуляка. Цей факт не може не тішити напередодні поєдинку нашої команди зі Швецією.

Рекорди Ярмоленка та Пономаренка

Наступного дня на арену вийшло київське "Динамо", яке у гостях зустрічалося з "Олександрією". Дві найкращі команди минулого сезону зараз перебувають на різних полюсах у турнірній таблиці. Тому розгромний результат – 5:0 на користь киян особливого здивування не викликав.

"Біло-сині" продовжують боротьбу за потрапляння у топ-3. А для "Олександрії" все дуже сумно: чинні віце-чемпіони впевнено прямують до вильоту з еліти.

Повертаючись до гри, відзначимо чергові голи динамівців Андрія Ярмоленка та Матвія Пономаренка. Перший досяг позначки у 219 голів в УПЛ та продовжує рух до абсолютного рекорду ліги, який наразі належить Максиму Шацьких (124 м'ячі). Другий – відзначився у сьомому матчі чемпіонату поспіль: він забив дев'ятий гол у поточному розіграші та одноосібно очолив бомбардирські перегони.

ЛНЗ повертає лідерство

У суботу, 20 березня, свій матч провів зимовий чемпіон – черкаський ЛНЗ. Претенденти на "золото" зустрічалися у Львові з колишньою командою свого нинішнього тренера Віталія Пономарьова – "Рухом".

Черкасцям довелося відіграватися і вони з великими труднощами здобули три залікові бали. ЛНЗ набрав 47 очок і зрівнявся з донецьким "Шахтарем". Оскільки "гірники" пропускали тур, ЛНЗ формально вийшов у лідери, випереджаючи конкурента за додатковими показниками.

Усі результати 21-го туру:

"Кудрівка" – "Полісся" – 0:2 (Гуцуляк, 18, 24)

(Гуцуляк, 18, 24) "Олександрія" – "Динамо" – 0:5 (Ярмоленко, 4, Яцик, 20, Волошин, 68, Редушко, 72, Пономаренко, 83)

(Ярмоленко, 4, Яцик, 20, Волошин, 68, Редушко, 72, Пономаренко, 83) "Металіст 1925" – "Полтава" – 2:0 (Ітодо, 45+2, Баптістелла, 53)

(Ітодо, 45+2, Баптістелла, 53) "Кривбас" – "Епіцентр" – 2:1 (Шевченко, 29, Парако, 39 – Сидун, 8)

(Шевченко, 29, Парако, 39 – Сидун, 8) "Рух" – ЛНЗ – 1:2 (Роман, 45+2 – Пасіч, 63, Кравчук, 83)

(Роман, 45+2 – Пасіч, 63, Кравчук, 83) "Верес" – "Колос" – 0:1 (Козік, 83)

(Козік, 83) "Карпати" – "Оболонь" – 4:0 ( Бруніньйо, 22, 53, Алькайн, 37, Шах, 87)

Бруніньйо, 22, 53, Алькайн, 37, Шах, 87) "Зоря" – "Шахтар" – перенесений

Коли наступний тур

Матчі 22-го туру УПЛ відбудуться вже після міжнародної паузи: з 3 до 6 квітня. Центральним у ньому стане протистояння "Кривбаса" та ЛНЗ (5 квітня).

Також привертають підвищену увагу матчі "Колос" – "Металіст 1925", "Динамо" – "Карпати" (обидві гри – 4 квітня) і "Полісся" – "Верес" (5 квітня).

У битві за виживання важливими будуть поєдинки "Епіцентр" – "Кудрівка" (6 квітня) і особливо очна дуель головних аутсайдерів сезону – "Полтави" та "Олександрії" (3 квітня).