"Шахтар" після поразки у Європі поступився лідерством в УПЛ: огляд ключових подій 21 туру (відео)

21-й тур української Прем'єр-ліги пройшов на тлі підготовки збірної України до вирішальних поєдинків кваліфікації чемпіонату світу-2026. Лідери зіграли свої матчі раніше, а "Шахтарю" взагалі дозволили перенести зустріч.
Тур розпочався у середу, 18 березня. У цей день житомирське "Полісся" без проблем переграло "Кудрівку" (2:0) у номінально виїзному матчі на домашньому стадіоні.
Перемогу "вовкам" приніс дубль найкращого бомбардира національної збірної у 2025 році Олексія Гуцуляка. Цей факт не може не тішити напередодні поєдинку нашої команди зі Швецією.
Наступного дня на арену вийшло київське "Динамо", яке у гостях зустрічалося з "Олександрією". Дві найкращі команди минулого сезону зараз перебувають на різних полюсах у турнірній таблиці. Тому розгромний результат – 5:0 на користь киян особливого здивування не викликав.
"Біло-сині" продовжують боротьбу за потрапляння у топ-3. А для "Олександрії" все дуже сумно: чинні віце-чемпіони впевнено прямують до вильоту з еліти.
Повертаючись до гри, відзначимо чергові голи динамівців Андрія Ярмоленка та Матвія Пономаренка. Перший досяг позначки у 219 голів в УПЛ та продовжує рух до абсолютного рекорду ліги, який наразі належить Максиму Шацьких (124 м'ячі). Другий – відзначився у сьомому матчі чемпіонату поспіль: він забив дев'ятий гол у поточному розіграші та одноосібно очолив бомбардирські перегони.
У суботу, 20 березня, свій матч провів зимовий чемпіон – черкаський ЛНЗ. Претенденти на "золото" зустрічалися у Львові з колишньою командою свого нинішнього тренера Віталія Пономарьова – "Рухом".
Черкасцям довелося відіграватися і вони з великими труднощами здобули три залікові бали. ЛНЗ набрав 47 очок і зрівнявся з донецьким "Шахтарем". Оскільки "гірники" пропускали тур, ЛНЗ формально вийшов у лідери, випереджаючи конкурента за додатковими показниками.
Усі результати 21-го туру:
Матчі 22-го туру УПЛ відбудуться вже після міжнародної паузи: з 3 до 6 квітня. Центральним у ньому стане протистояння "Кривбаса" та ЛНЗ (5 квітня).
Також привертають підвищену увагу матчі "Колос" – "Металіст 1925", "Динамо" – "Карпати" (обидві гри – 4 квітня) і "Полісся" – "Верес" (5 квітня).
У битві за виживання важливими будуть поєдинки "Епіцентр" – "Кудрівка" (6 квітня) і особливо очна дуель головних аутсайдерів сезону – "Полтави" та "Олександрії" (3 квітня).
