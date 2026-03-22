"Шахтер" после поражения в Европе уступил лидерство в УПЛ: обзор ключевых событий 21 тура (видео)

21-й тур украинской Премьер-лиги прошел на фоне подготовки сборной Украины к решающим поединкам квалификации чемпионата мира-2026. Лидеры сыграли свои матчи раньше, а "Шахтеру" вообще позволили перенести встречу.
Самые интересные события тура - в обзоре РБК-Украина.
Тур начался в среду, 18 марта. В этот день житомирское "Полесье" без проблем переиграло "Кудривку" (2:0) в номинально выездном матче на домашнем стадионе.
Победу "волкам" принес дубль лучшего бомбардира национальной сборной в 2025 году Алексея Гуцуляка. Этот факт не может не радовать накануне поединка нашей команды со Швецией.
На следующий день на арену вышло киевское "Динамо", которое в гостях встречалось с "Александрией". Две лучшие команды прошлого сезона сейчас находятся на разных полюсах в турнирной таблице. Поэтому разгромный результат - 5:0 в пользу киевлян особого удивления не вызвал.
"Бело-синие" продолжают борьбу за попадание в топ-3. А для "Александрии" все очень печально: действующие вице-чемпионы уверенно направляются к вылету из элиты.
Возвращаясь к игре, отметим очередные голы динамовцев Андрея Ярмоленко и Матвея Пономаренко. Первый достиг отметки в 219 голов в УПЛ и продолжает движение к абсолютному рекорду лиги, который сейчас принадлежит Максиму Шацких (124 мяча). Второй - отличился в седьмом матче чемпионата подряд: он забил девятый гол в текущем розыгрыше и единолично возглавил бомбардирскую гонку.
В субботу, 20 марта, свой матч провел зимний чемпион - черкасский ЛНЗ. Претенденты на "золото" встречались во Львове с бывшей командой своего нынешнего тренера Виталия Пономарева - "Рухом".
Черкасчанам пришлось отыгрываться и они с большим трудом добыли три зачетных балла. ЛНЗ набрал 47 очков и сравнялся с донецким "Шахтером". Поскольку "горняки" пропускали тур, ЛНЗ формально вышел в лидеры, опережая конкурента по дополнительным показателям.
Матчи 22-го тура УПЛ состоятся уже после международной паузы: с 3 по 6 апреля. Центральным в нем станет противостояние "Кривбасса" и ЛНЗ (5 апреля).
Также привлекают повышенное внимание матчи "Колос" - "Металлист 1925", "Динамо" - "Карпаты" (обе игры - 4 апреля) и "Полесье" - "Верес" (5 апреля).
В битве за выживание важными будут поединки "Эпицентр" - "Кудривка" (6 апреля) и особенно очная дуэль главных аутсайдеров сезона - "Полтавы" и "Александрии" (3 апреля).
