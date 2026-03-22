ua en ru
Нд, 22 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

"Шахтар" після поразки у Європі поступився лідерством в УПЛ: огляд ключових подій 21 туру (відео)

20:36 22.03.2026 Нд
3 хв
ЛНЗ скористався шансом та очолив таблицю перед міжнародною паузою
aimg Андрій Костенко
21-й тур української Прем'єр-ліги пройшов на тлі підготовки збірної України до вирішальних поєдинків кваліфікації чемпіонату світу-2026. Лідери зіграли свої матчі раніше, а "Шахтарю" взагалі дозволили перенести зустріч.

Найцікавіші події туру – в огляді РБК-Україна.

Дубль Гуцуляка перед Швецією

Тур розпочався у середу, 18 березня. У цей день житомирське "Полісся" без проблем переграло "Кудрівку" (2:0) у номінально виїзному матчі на домашньому стадіоні.

Перемогу "вовкам" приніс дубль найкращого бомбардира національної збірної у 2025 році Олексія Гуцуляка. Цей факт не може не тішити напередодні поєдинку нашої команди зі Швецією.

Рекорди Ярмоленка та Пономаренка

Наступного дня на арену вийшло київське "Динамо", яке у гостях зустрічалося з "Олександрією". Дві найкращі команди минулого сезону зараз перебувають на різних полюсах у турнірній таблиці. Тому розгромний результат – 5:0 на користь киян особливого здивування не викликав.

"Біло-сині" продовжують боротьбу за потрапляння у топ-3. А для "Олександрії" все дуже сумно: чинні віце-чемпіони впевнено прямують до вильоту з еліти.

Повертаючись до гри, відзначимо чергові голи динамівців Андрія Ярмоленка та Матвія Пономаренка. Перший досяг позначки у 219 голів в УПЛ та продовжує рух до абсолютного рекорду ліги, який наразі належить Максиму Шацьких (124 м'ячі). Другий – відзначився у сьомому матчі чемпіонату поспіль: він забив дев'ятий гол у поточному розіграші та одноосібно очолив бомбардирські перегони.

ЛНЗ повертає лідерство

У суботу, 20 березня, свій матч провів зимовий чемпіон – черкаський ЛНЗ. Претенденти на "золото" зустрічалися у Львові з колишньою командою свого нинішнього тренера Віталія Пономарьова – "Рухом".

Черкасцям довелося відіграватися і вони з великими труднощами здобули три залікові бали. ЛНЗ набрав 47 очок і зрівнявся з донецьким "Шахтарем". Оскільки "гірники" пропускали тур, ЛНЗ формально вийшов у лідери, випереджаючи конкурента за додатковими показниками.

Усі результати 21-го туру:

  • "Кудрівка" – "Полісся" – 0:2 (Гуцуляк, 18, 24)
  • "Олександрія" – "Динамо" – 0:5 (Ярмоленко, 4, Яцик, 20, Волошин, 68, Редушко, 72, Пономаренко, 83)
  • "Металіст 1925" – "Полтава" – 2:0 (Ітодо, 45+2, Баптістелла, 53)
  • "Кривбас" – "Епіцентр" – 2:1 (Шевченко, 29, Парако, 39 – Сидун, 8)
  • "Рух" – ЛНЗ – 1:2 (Роман, 45+2 – Пасіч, 63, Кравчук, 83)
  • "Верес" – "Колос" – 0:1 (Козік, 83)
  • "Карпати" – "Оболонь" – 4:0 (Бруніньйо, 22, 53, Алькайн, 37, Шах, 87)
  • "Зоря" – "Шахтар" – перенесений

Коли наступний тур

Матчі 22-го туру УПЛ відбудуться вже після міжнародної паузи: з 3 до 6 квітня. Центральним у ньому стане протистояння "Кривбаса" та ЛНЗ (5 квітня).

Також привертають підвищену увагу матчі "Колос" – "Металіст 1925", "Динамо" – "Карпати" (обидві гри – 4 квітня) і "Полісся" – "Верес" (5 квітня).

У битві за виживання важливими будуть поєдинки "Епіцентр" – "Кудрівка" (6 квітня) і особливо очна дуель головних аутсайдерів сезону – "Полтави" та "Олександрії" (3 квітня).

Раніше ми повідомили, що збірна України представила нову форму перед ЧС-2026.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
УПЛ Футбол
Новини
Ставка на світову кризу. Іран відмовляється капітулювати у війні зі США, - WP
