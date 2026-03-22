"Шахтер" после поражения в Европе уступил лидерство в УПЛ: обзор ключевых событий 21 тура (видео)

20:36 22.03.2026 Вс
ЛНЗ воспользовался шансом и возглавил таблицу перед международной паузой
aimg Андрей Костенко
"Шахтер" после поражения в Европе уступил лидерство в УПЛ: обзор ключевых событий 21 тура (видео) ЛНЗ снова возглавил УПЛ

21-й тур украинской Премьер-лиги прошел на фоне подготовки сборной Украины к решающим поединкам квалификации чемпионата мира-2026. Лидеры сыграли свои матчи раньше, а "Шахтеру" вообще позволили перенести встречу.

Самые интересные события тура - в обзоре РБК-Украина.

Читайте также: Усик получил особое назначение в клубе УПЛ и готовит громкую реформу

Дубль Гуцуляка перед Швецией

Тур начался в среду, 18 марта. В этот день житомирское "Полесье" без проблем переиграло "Кудривку" (2:0) в номинально выездном матче на домашнем стадионе.

Победу "волкам" принес дубль лучшего бомбардира национальной сборной в 2025 году Алексея Гуцуляка. Этот факт не может не радовать накануне поединка нашей команды со Швецией.

Рекорды Ярмоленко и Пономаренко

На следующий день на арену вышло киевское "Динамо", которое в гостях встречалось с "Александрией". Две лучшие команды прошлого сезона сейчас находятся на разных полюсах в турнирной таблице. Поэтому разгромный результат - 5:0 в пользу киевлян особого удивления не вызвал.

"Бело-синие" продолжают борьбу за попадание в топ-3. А для "Александрии" все очень печально: действующие вице-чемпионы уверенно направляются к вылету из элиты.

Возвращаясь к игре, отметим очередные голы динамовцев Андрея Ярмоленко и Матвея Пономаренко. Первый достиг отметки в 219 голов в УПЛ и продолжает движение к абсолютному рекорду лиги, который сейчас принадлежит Максиму Шацких (124 мяча). Второй - отличился в седьмом матче чемпионата подряд: он забил девятый гол в текущем розыгрыше и единолично возглавил бомбардирскую гонку.

ЛНЗ возвращает лидерство

В субботу, 20 марта, свой матч провел зимний чемпион - черкасский ЛНЗ. Претенденты на "золото" встречались во Львове с бывшей командой своего нынешнего тренера Виталия Пономарева - "Рухом".

Черкасчанам пришлось отыгрываться и они с большим трудом добыли три зачетных балла. ЛНЗ набрал 47 очков и сравнялся с донецким "Шахтером". Поскольку "горняки" пропускали тур, ЛНЗ формально вышел в лидеры, опережая конкурента по дополнительным показателям.

Все результаты 21-го тура:

  • "Кудривка" - "Полесье" - 0:2 (Гуцуляк, 18, 24)
  • "Александрия" - "Динамо" - 0:5 (Ярмоленко, 4, Яцык, 20, Волошин, 68, Редушко, 72, Пономаренко, 83)
  • "Металлист 1925" - "Полтава" - 2:0 (Итодо, 45+2, Баптистелла, 53)
  • "Кривбасс" - "Эпицентр" - 2:1 (Шевченко, 29, Парако, 39 - Сидун, 8)
  • "Рух" - ЛНЗ - 1:2 (Роман, 45+2 - Пасич, 63, Кравчук, 83)
  • "Верес" - "Колос" - 0:1 (Козик, 83)
  • "Карпаты" - "Оболонь" - 4:0 (Бруниньо, 22, 53, Алькайн, 37, Шах, 87)
  • "Заря" - "Шахтер" - перенесен

Когда следующий тур

Матчи 22-го тура УПЛ состоятся уже после международной паузы: с 3 по 6 апреля. Центральным в нем станет противостояние "Кривбасса" и ЛНЗ (5 апреля).

Также привлекают повышенное внимание матчи "Колос" - "Металлист 1925", "Динамо" - "Карпаты" (обе игры - 4 апреля) и "Полесье" - "Верес" (5 апреля).

В битве за выживание важными будут поединки "Эпицентр" - "Кудривка" (6 апреля) и особенно очная дуэль главных аутсайдеров сезона - "Полтавы" и "Александрии" (3 апреля).

Ранее мы сообщили, что сборная Украины представила новую форму перед ЧМ-2026.

