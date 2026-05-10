"Шахтер" - чемпион, "Полтава" вылетела: таблица и интриги УПЛ перед финальными турами

16:23 10.05.2026 Вс
3 мин
До конца сезона команды Премьер-лиги проведут по три матча
aimg Андрей Костенко
"Шахтер" - чемпион, "Полтава" вылетела: таблица и интриги УПЛ перед финальными турами "Шахтер" выиграл 16-е "золото" (фото: ФК "Шахтер")
Несмотря на то, что имя золотого призера уже известно, а первый неудачник сезона готовится к Первой лиге, украинская Премьер-лига выходит на финишную прямую с максимальным напряжением. Борьба за еврокубки, "серебряная" дуэль и ожесточенная битва за выживание - в чемпионате еще достаточно вопросов без ответов.

РБК-Украина анализирует главные интриги турнирной таблицы за 270 минут до конца сезона.

16-й триумф "горняков"

Донецкий "Шахтер" в 27-м туре победил "Полтаву" (4:0) и досрочно стал чемпионом Украины. Это 16-й титул "горняков" и по этому показателю они вплотную приблизились к столичному "Динамо" (17 чемпионств).

Все чемпионы Украины по футболу:

  • "Динамо" (Киев) - 17 титулов (1993-2001, 2003, 2004, 2007, 2009, 2015, 2016, 2021, 2025)
  • "Шахтер" (Донецк) - 16 (2002, 2005, 2006, 2008, 2010-2014, 2017-2020, 2023, 2024, 2026)
  • "Таврия" (Симферополь) - 1 (1992)

Как Ротань "убил" "Александрию"

Полтавская команда, в свою очередь вылетела в Первую лигу, отыграв в элите лишь один сезон.

Компанию полтавчанам уже почти точно составит вице-чемпион прошлого сезона - "Александрия". В 27-м туре команда Владимира Шарана потерпела очередное поражение - в Житомире от "Полесья", пропустив роковой гол на 90-й минуте. Так Руслан Ротань, ныне возглавляющий "волков", фактически подписал приговор команде, с которой еще в прошлом сезоне сотворил в чемпионате настоящее чудо.

Еще четыре клуба - "Эпицентр", "Оболонь", "Кудривка" и "Рух" - ведут борьбу за то, чтобы избежать переходных матчей.

Спор за "серебро" и провал "Динамо"

Центральным в туре стал матч в Черкассах, где местный ЛНЗ принимал столичное "Динамо". Соперники разошлись нулевой ничьей - и этот результат был в пользу "Полесья".

Житомирский клуб поднялся на вторую строчку в таблице (55 очков) и теперь сделает все возможное, чтобы не потерять ее до финиша. ЛНЗ (54 пункта) в свою очередь уже в следующем туре (домашняя игра с "Полтавой") забронирует за собой место в топ-3. Таким образом, с вероятностью в 99% - "Полесье" и ЛНЗ представят Украину в Лиге конференций-2026/27.

"Динамо" второй раз в истории (после сезона-2013/14) останется без медалей чемпионата Украины, для киевлян главная надежда - финал Кубка, победа в котором гарантирует им место в розыгрыше Лиги Европы.

Все результаты 27-го тура:

  • "Кривбасс" - "Карпаты" - 1:0 (Сек, 32)
  • "Колос" - "Кудривка" - 1:0 (Ррапай, 24)
  • "Полесье" - "Александрия" - 2:1 (Гайдучик, 71, Филиппов, 90 - Ндиага, 82)
  • "Рух" - "Верес" - 0:0
  • ЛНЗ - "Динамо" - 0:0
  • "Оболонь" - "Эпицентр" - 2:2 (Лях, 60, 90+5 - Рохас, 9, Сидун, 49)
  • "Заря" - "Металлист 1925" - 1:1 (Верли, 90+1 - Итодо, 1)
  • "Полтава" - "Шахтер" - 0:4 (Крыськив, 45+3, Изаки, 55, 61, Траоре, 67)

Бомбардиры:

  • Матвей Пономаренко ("Динамо") - 12 голов
  • Филипп Будковский ("Заря") - 11
  • Глейкер Мендоза ("Кривбасс") - 10
  • Петер Итодо ("Металлист 1925") - 9
  • Бабукар Фал ("Рух"/"Карпаты") - 9
  • Николай Гайдучик ("Полесье") - 9

Нетипичный 28-й

Следующий, 28-й тур УПЛ будет во многом нетипичным. Во-первых его матчи пройдут не в выходные, а во вторник-среду (12-13) мая. И вся программа уместится лишь в два игровых дня.

Самыми интересными обещают быть противостояния "Металлист 1925" - "Карпаты" (12 мая) и "Динамо" - "Колос" (13 мая).

Ранее мы рассказали, на каком месте Украина завершила сезон-2025/26 в Таблице коэффициентов УЕФА и что это дает клубам.

