ua en ru
Чт, 16 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Сенсації в півфіналі: "золото" ЧС U-20 розіграють без європейських команд (відео)

Четвер 16 жовтня 2025 08:59
UA EN RU
Сенсації в півфіналі: "золото" ЧС U-20 розіграють без європейських команд (відео) Фото: Збірна Аргентини увосьме зіграє за титул (x.com/U20WC)
Автор: Андрій Костенко

На чемпіонаті світу-2025 серед 20-річних футболістів визначилися обидва фіналісти. Вперше з 2009 року "золото" розіграють без участі європейських збірних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати турніру.

Історичний прорив Марокко

Програму 1/2 фіналу відкрили збірні Франції та Марокко.

На 23-й хвилині африканці вийшли вперед після пенальті у виконанні Забірі. Нападник пробив у стійку, але м'яч відскочив у спину голкіперу, а потім – у ворота. Взяття воріт офіційно записали, як автогол голкіпера французів Ольмета.

У другому таймі Мішаль відновив рівновагу для Франції, і основний час завершився з рахунком 1:1.

У овертаймі марокканці залишилися в меншості після вилучення Нзінгула, проте французи цим не скористалися. Справа дійшла до серії пенальті, де точнішими були африканські футболісти – 5:4.

Цей результат став історичним для Марокко – збірна країни вперше вийшла у фінал чемпіонату світу U-20.

Аргентина – увосьме в фіналі

У другому півфіналі зійшлися дві південноамериканські збірні – Аргентина та Колумбія. Єдиний гол у матчі забив Сільветті на 72-й хвилині, забезпечивши аргентинцям мінімальну перемогу – 1:0.

Колумбійці догравали зустріч у меншості після вилучення Рентерії на 79-й хвилині.

Для Аргентини це вже восьмий вихід у фінал молодіжного чемпіонату світу. Збірна цієї країни залишається рекордсменом за кількістю титулів – шість перемог.

Без Європи та України

Представника Європи не буде у фіналі ЧС U-20 вперше з 2009 року, коли чемпіоном стала Гана, яка здолала Бразилію. З того часу європейські збірні чотири рази вигравали титул (Франція, Сербія, Англія, Україна) та двічі поступалися у фіналах (Португалія та Італія).

Нагадаємо, що збірна України на турнірі-2025 виграла свою групу, але вже в 1/8 фіналу поступилася Іспанії (0:1). Іспанці в свою чергу в чвертьфіналі програли Колумбії (2:3).

Коли вирішальні матчі

На турнірі залишилося зіграти два поєдинки.

Спочатку Франція та Колумбія розіграють "бронзу". Матч за третє місце відбудеться у суботу, 18 жовтня, о 22:00 за київським часом.

Фінал між Аргентиною та Марокко пройде у ніч на понеділок, 20 жовтня: він стартує о 2:00 за Києвом.

Обидва медальні поєдинки транслюватимуться на платформах "Суспільне Спорт" та місцевих каналах "Суспільного" – офіційного транслятора молодіжного ЧС в Україні.

Раніше ми повідомили, що Андрій Шевченко отримав високу посаду в ФІФА.

Також читайте, скільки очок треба здобути збірній України для виходу на ЧС-2026.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол Чемпіонат світу Збірна Аргентини
Новини
Трамп може змусити Росію сісти за стіл переговорів щодо України, - The Telegraph
Трамп може змусити Росію сісти за стіл переговорів щодо України, - The Telegraph
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить