Сенсації в півфіналі: "золото" ЧС U-20 розіграють без європейських команд (відео)

На чемпіонаті світу-2025 серед 20-річних футболістів визначилися обидва фіналісти. Вперше з 2009 року "золото" розіграють без участі європейських збірних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати турніру .

Історичний прорив Марокко

Програму 1/2 фіналу відкрили збірні Франції та Марокко.

На 23-й хвилині африканці вийшли вперед після пенальті у виконанні Забірі. Нападник пробив у стійку, але м'яч відскочив у спину голкіперу, а потім – у ворота. Взяття воріт офіційно записали, як автогол голкіпера французів Ольмета.

У другому таймі Мішаль відновив рівновагу для Франції, і основний час завершився з рахунком 1:1.

У овертаймі марокканці залишилися в меншості після вилучення Нзінгула, проте французи цим не скористалися. Справа дійшла до серії пенальті, де точнішими були африканські футболісти – 5:4.

Цей результат став історичним для Марокко – збірна країни вперше вийшла у фінал чемпіонату світу U-20.

Аргентина – увосьме в фіналі

У другому півфіналі зійшлися дві південноамериканські збірні – Аргентина та Колумбія. Єдиний гол у матчі забив Сільветті на 72-й хвилині, забезпечивши аргентинцям мінімальну перемогу – 1:0.

Колумбійці догравали зустріч у меншості після вилучення Рентерії на 79-й хвилині.

Для Аргентини це вже восьмий вихід у фінал молодіжного чемпіонату світу. Збірна цієї країни залишається рекордсменом за кількістю титулів – шість перемог.

Без Європи та України

Представника Європи не буде у фіналі ЧС U-20 вперше з 2009 року, коли чемпіоном стала Гана, яка здолала Бразилію. З того часу європейські збірні чотири рази вигравали титул (Франція, Сербія, Англія, Україна) та двічі поступалися у фіналах (Португалія та Італія).

Нагадаємо, що збірна України на турнірі-2025 виграла свою групу, але вже в 1/8 фіналу поступилася Іспанії (0:1). Іспанці в свою чергу в чвертьфіналі програли Колумбії (2:3).

Коли вирішальні матчі

На турнірі залишилося зіграти два поєдинки.

Спочатку Франція та Колумбія розіграють "бронзу". Матч за третє місце відбудеться у суботу, 18 жовтня, о 22:00 за київським часом.

Фінал між Аргентиною та Марокко пройде у ніч на понеділок, 20 жовтня: він стартує о 2:00 за Києвом.

Обидва медальні поєдинки транслюватимуться на платформах "Суспільне Спорт" та місцевих каналах "Суспільного" – офіційного транслятора молодіжного ЧС в Україні.