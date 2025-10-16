Сенсации в полуфинале: "золото" ЧМ U-20 разыграют без европейских команд (видео)
На чемпионате мира-2025 среди 20-летних футболистов определились оба финалиста. Впервые с 2009 года "золото" разыграют без участия европейских сборных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты турнира.
Исторический прорыв Марокко
Программу 1/2 финала открыли сборные Франции и Марокко.
На 23-й минуте африканцы вышли вперед после пенальти в исполнении Забири. Нападающий пробил в стойку, но мяч отскочил в спину голкиперу, а затем - в ворота. Взятие ворот официально записали, как автогол голкипера французов Ольмета.
Во втором тайме Мишаль восстановил равновесие для Франции, и основное время завершилось со счетом 1:1.
В овертайме марокканцы остались в меньшинстве после удаления Нзингула, однако французы этим не воспользовались. Дело дошло до серии пенальти, где точнее были африканские футболисты - 5:4.
Этот результат стал историческим для Марокко - сборная страны впервые вышла в финал чемпионата мира U-20.
Аргентина - в восьмой раз в финале
Во втором полуфинале сошлись две южноамериканские сборные - Аргентина и Колумбия. Единственный гол в матче забил Сильветти на 72-й минуте, обеспечив аргентинцам минимальную победу - 1:0.
Колумбийцы доигрывали встречу в меньшинстве после удаления Рентерии на 79-й минуте.
Для Аргентины это уже восьмой выход в финал молодежного чемпионата мира. Сборная этой страны остается рекордсменом по количеству титулов - шесть побед.
Без Европы и Украины
Представителя Европы не будет в финале ЧМ U-20 впервые с 2009 года, когда чемпионом стала Гана, которая одолела Бразилию. С тех пор европейские сборные четыре раза выигрывали титул (Франция, Сербия, Англия, Украина) и дважды уступали в финалах (Португалия и Италия).
Напомним, что сборная Украины на турнире-2025 выиграла свою группу, но уже в 1/8 финала уступила Испании (0:1). Испанцы в свою очередь в четвертьфинале проиграли Колумбии (2:3).
Когда решающие матчи
На турнире осталось сыграть два поединка.
Сначала Франция и Колумбия разыграют "бронзу". Матч за третье место состоится в субботу, 18 октября, в 22:00 по киевскому времени.
Финал между Аргентиной и Марокко пройдет в ночь на понедельник, 20 октября: он стартует в 2:00 по Киеву.
Оба медальных поединка будут транслироваться на платформах "Суспільне Спорт" и местных каналах "Суспільного" - официального транслятора молодежного ЧМ в Украине.
Ранее мы сообщили, что Андрей Шевченко получил высокую должность в ФИФА.
Также читайте, сколько очков надо добыть сборной Украины для выхода на ЧМ-2026.