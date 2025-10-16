ua en ru
Чт, 16 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Сенсации в полуфинале: "золото" ЧМ U-20 разыграют без европейских команд (видео)

Четверг 16 октября 2025 08:59
UA EN RU
Сенсации в полуфинале: "золото" ЧМ U-20 разыграют без европейских команд (видео) Фото: Сборная Аргентины в восьмой раз сыграет за титул (x.com/U20WC)
Автор: Андрей Костенко

На чемпионате мира-2025 среди 20-летних футболистов определились оба финалиста. Впервые с 2009 года "золото" разыграют без участия европейских сборных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты турнира.

Исторический прорыв Марокко

Программу 1/2 финала открыли сборные Франции и Марокко.

На 23-й минуте африканцы вышли вперед после пенальти в исполнении Забири. Нападающий пробил в стойку, но мяч отскочил в спину голкиперу, а затем - в ворота. Взятие ворот официально записали, как автогол голкипера французов Ольмета.

Во втором тайме Мишаль восстановил равновесие для Франции, и основное время завершилось со счетом 1:1.

В овертайме марокканцы остались в меньшинстве после удаления Нзингула, однако французы этим не воспользовались. Дело дошло до серии пенальти, где точнее были африканские футболисты - 5:4.

Этот результат стал историческим для Марокко - сборная страны впервые вышла в финал чемпионата мира U-20.

Аргентина - в восьмой раз в финале

Во втором полуфинале сошлись две южноамериканские сборные - Аргентина и Колумбия. Единственный гол в матче забил Сильветти на 72-й минуте, обеспечив аргентинцам минимальную победу - 1:0.

Колумбийцы доигрывали встречу в меньшинстве после удаления Рентерии на 79-й минуте.

Для Аргентины это уже восьмой выход в финал молодежного чемпионата мира. Сборная этой страны остается рекордсменом по количеству титулов - шесть побед.

Без Европы и Украины

Представителя Европы не будет в финале ЧМ U-20 впервые с 2009 года, когда чемпионом стала Гана, которая одолела Бразилию. С тех пор европейские сборные четыре раза выигрывали титул (Франция, Сербия, Англия, Украина) и дважды уступали в финалах (Португалия и Италия).

Напомним, что сборная Украины на турнире-2025 выиграла свою группу, но уже в 1/8 финала уступила Испании (0:1). Испанцы в свою очередь в четвертьфинале проиграли Колумбии (2:3).

Когда решающие матчи

На турнире осталось сыграть два поединка.

Сначала Франция и Колумбия разыграют "бронзу". Матч за третье место состоится в субботу, 18 октября, в 22:00 по киевскому времени.

Финал между Аргентиной и Марокко пройдет в ночь на понедельник, 20 октября: он стартует в 2:00 по Киеву.

Оба медальных поединка будут транслироваться на платформах "Суспільне Спорт" и местных каналах "Суспільного" - официального транслятора молодежного ЧМ в Украине.

Ранее мы сообщили, что Андрей Шевченко получил высокую должность в ФИФА.

Также читайте, сколько очков надо добыть сборной Украины для выхода на ЧМ-2026.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Чемпионат мира Сборная Аргентины
Новости
Трамп может заставить Россию сесть за стол переговоров по Украине, - The Telegraph
Трамп может заставить Россию сесть за стол переговоров по Украине, - The Telegraph
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит