Сачко злетів після сенсацій, Алькарас повернув собі лідерство: оновлений рейтинг тенісистів

Головна сенсація тижня

28-річний Сачко вперше в кар'єрі дійшов до півфіналу турніру серії ATP 250 у французькому Меці. На шляху до цієї стадії він здобув три перемоги в основній сітці, що стало для нього дебютним успіхом на рівні основних турнірів ATP.

Завдяки цьому виступу Сачко піднявся одразу на 58 позицій у рейтингу й тепер посідає 164-те місце у світі. Раніше він мав у своєму активі лише шість матчів на турнірах ATP, у яких не здобував перемог.

Інші українці в рейтингу

Другим номером українського чоловічого тенісу вперше став 21-річний В'ячеслав Бєлінський, який посідає 380-ту позицію, трохи випереджаючи Олега Приходька (381-ше місце).

А Вадим Урсу після перемоги на турнірі ATP M15 у Шарм-ель-Шейху піднявся одразу на 53 позиції – до 451-го місця.

Топ-10 українців у рейтингу АТР

164 (222). Віталій Сачко

380 (378). В'ячеслав Бєлінський

381 (376). Олег Приходько

451 (504). Вадим Урсу

457 (457). Владислав Орлов

468 (469). Ерік Ваншельбойм

473 (477). Олексій Крутих

502 (491). Олександр Овчаренко

579 (578). Юрій Джавакян

710 (700). Георгій Кравченко

Алькарас знову перший

Перед стартом Підсумкового турніру-2025 відбулася зміна на вершині рейтингу. Іспанець Карлос Алькарас випередив італійця Янніка Сіннера, повернувши собі титул першої ракетки світу.

Сіннер не зміг втримати перевагу у 250 очок, яку мав над суперником минулого тижня. Перевага Алькараса наразі становить понад 1000 балів, що забезпечує йому комфортне лідерство перед завершальними матчами сезону.

Тор-10 рейтингу АТР