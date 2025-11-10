Сачко взлетел после сенсаций, Алькарас вернул себе лидерство: обновленный рейтинг теннисистов

Испанец Карлос Алькарас вернул себе лидерство в мировом теннисе. Украинец Виталий Сачко очень удачно выступил на прошлой неделе, что сразу сказалось на его рейтинге.
Об изменениях в мировой табели о рангах рассказывает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
28-летний Сачко впервые в карьере дошел до полуфинала турнира серии ATP 250 во французском Меце. На пути к этой стадии он одержал три победы в основной сетке, что стало для него дебютным успехом на уровне основных турниров ATP.
Благодаря этому выступлению Сачко поднялся сразу на 58 позиций в рейтинге и теперь занимает 164-е место в мире. Ранее он имел в своем активе лишь шесть матчей на турнирах ATP, в которых не одерживал побед.
Вторым номером украинского мужского тенниса впервые стал 21-летний Вячеслав Белинский, который занимает 380-ю позицию, немного опережая Олега Приходько (381-е место).
А Вадим Урсу после победы на турнире ATP M15 в Шарм-эль-Шейхе поднялся сразу на 53 позиции - до 451-го места.
Топ-10 украинцев в рейтинге АТР
Перед стартом Итогового турнира-2025 произошло изменение на вершине рейтинга. Испанец Карлос Алькарас опередил итальянца Янника Синнера, вернув себе титул первой ракетки мира.
Синнер не смог удержать преимущество в 250 очков, которое имел над соперником на прошлой неделе. Преимущество Алькараса сейчас составляет более 1000 баллов, что обеспечивает ему комфортное лидерство перед заключительными матчами сезона.
Тор-10 рейтинга АТР
Ранее мы сообщили о знаковом изменении в рейтинге украинских теннисисток.
Также читайте, как мужская национальная команда Украины одолела Доминикану и поднялась в розыгрыше Кубка Дэвиса.