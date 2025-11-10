Стрімкий прогрес Олійникової та зміна у топ-10: рейтинг WTA після Підсумкового турніру
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлені світові рейтинги за підсумками змагань, що відбулися з 3 по 9 листопада. Головною подією тижня став Підсумковий турнір-2025.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
Що змінилось у топ-10
Перемога в WTA Finals 2025 дозволила Єлені Рибакіній піднятися з 6-го на 5-те місце у рейтингу. Тенісистка з Казахстану потіснила американку Джессіку Пегулу. Це – єдина зміна у топ-10.
Лідером світового рейтингу залишається "нейтральна" білоруска Аріна Соболенко, на другому та третьому місцях – Іга Свьонтек (Польща) і Коко Гофф (США) відповідно.
Топ-10 світового рейтингу
- (1). Аріна Соболенко
- (2). Іга Свьонтек (Польща)
- (3). Коко Гофф (США)
- (4). Аманда Анісімова (США)
- (6). Єлена Рибакіна (Казахстан)
- (5). Джессіка Пегула (США)
- (7). Медісон Кіз (США)
- (8). Жасмін Паоліні (Італія)
- (9). Мірра Андрєєва
- (10). Єкатерина Александрова
Олійникова на порозі першої сотні
А от у вітчизняному сегменті рейтингу відбулася знакова подія. Олександра Олійникова завдяки перемозі на турнірі WTA 125 в аргентинському Тукумані випередила Юлію Стародубцеву та стала четвертою ракеткою України.
Більш того, піднявшись на 23 сходинки вона наблизилася до світового топ-100. Зараз Олександра 109-та у світі – це її особистий рекорд.
Інші українки з топу залишилися без змін. Еліна Світоліна зберегла 14-ту позицію, Марта Костюк – 26-ту, Даяна Ястремська – 27-му.
Топ-10 українок в рейтингу WTA
- 14 (14). Еліна Світоліна
- 26 (26). Марта Костюк
- 27 (27). Даяна Ястремська
- 109 (132). Олександра Олійникова
- 116 (115). Юлія Стародубцева
- 157 (159). Ангеліна Калініна
- 158 (150). Дарія Снігур
- 273 (272). Анастасія Соболєва
- 312 (316). Вероніка Подрез
- 350 (352). Валерія Страхова
