Стрімкий прогрес Олійникової та зміна у топ-10: рейтинг WTA після Підсумкового турніру

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлені світові рейтинги за підсумками змагань, що відбулися з 3 по 9 листопада. Головною подією тижня став Підсумковий турнір-2025.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

Що змінилось у топ-10

Перемога в WTA Finals 2025 дозволила Єлені Рибакіній піднятися з 6-го на 5-те місце у рейтингу. Тенісистка з Казахстану потіснила американку Джессіку Пегулу. Це – єдина зміна у топ-10.

Лідером світового рейтингу залишається "нейтральна" білоруска Аріна Соболенко, на другому та третьому місцях – Іга Свьонтек (Польща) і Коко Гофф (США) відповідно.

Топ-10 світового рейтингу

(1). Аріна Соболенко (2). Іга Свьонтек (Польща) (3). Коко Гофф (США) (4). Аманда Анісімова (США) (6). Єлена Рибакіна (Казахстан) (5). Джессіка Пегула (США) (7). Медісон Кіз (США) (8). Жасмін Паоліні (Італія) (9). Мірра Андрєєва (10). Єкатерина Александрова

Олійникова на порозі першої сотні

А от у вітчизняному сегменті рейтингу відбулася знакова подія. Олександра Олійникова завдяки перемозі на турнірі WTA 125 в аргентинському Тукумані випередила Юлію Стародубцеву та стала четвертою ракеткою України.

Більш того, піднявшись на 23 сходинки вона наблизилася до світового топ-100. Зараз Олександра 109-та у світі – це її особистий рекорд.

Інші українки з топу залишилися без змін. Еліна Світоліна зберегла 14-ту позицію, Марта Костюк – 26-ту, Даяна Ястремська – 27-му.

Топ-10 українок в рейтингу WTA