Руслана, Вєрка Сердючка і не тільки: хто виступить у фіналі "Євробачення-2026"

18:09 05.05.2026 Вт
2 хв
Ювілейний пісенний конкурс вразить поверненням кількох легендарних зірок
Сюзанна Аль Маріді
Руслана та Вєрка Сердючка повертаються на "Євробачення" (колаж: РБК-Україна)
Скоро у Відні відбудеться ювілейне "Євробачення", на якому Україну представить LELÉKA. Фінал конкурсу обіцяє стати одним із наймасштабніших за останні роки. Організатори вже підтвердили участь спеціальних гостей, серед яких як переможці попередніх років, так і відомі фіналісти.

Хто виступить у фіналі, розповідає РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт конкурсу.

Хто виступить у фіналі "Євробачення-2026"

Серед запрошених артистів - Руслана Лижичко, яка принесла Україні дебютну перемогу на конкурсі у 2004 році з піснею "Wild Dances".

Вийде на сцену й Вєрка Сердючка, яка посіла друге місце на "Євробаченні-2007" з композицією "Dancing Lasha Tumbai".

До списку гостей потрапив переможець конкурсу 2009 року Олександр Рибак, який підкорив європейських слухачів піснею "Fairytale".

Потішить виступом і фінський гурт Lordi, який у 2006 році здобув першість з треком "Hard Rock Hallelujah".

Виступи учасників та зірок проходитимуть на майданчику Wiener Stadthalle, де за кілька тижнів зібрали унікальну сцену.


Хто ще виступить у фіналі "Євробачення-2026":

  • Еріка Вікман - попдіва з Фінляндії, яка посіла 11 місце у 2025-му з піснею "Ich Komme"
  • Крістіан Костов - представник Болгарії у 2017 році, який здобув 2 місце з піснею "Beautiful Mess"
  • Макс Мутцке - представник Німеччини у 2004 році з піснею "Can’t Wait Until Tonight"
  • Міріана Конте - представниця Мальти у 2025-му з піснею "Serving"

Яким буде "Євробачення-2026"

Нагадаємо, перші півфінали пісенного конкурсу пройдуть у Відні 12 та 14 травня, а гранд-фінал - 16 травня. Цього року в конкурсі візьмуть участь 35 країн.

Автоматично у фінал проходять країни "великої п'ятірки" - Велика Британія, Франція, Німеччина та Італія. Також мала бути Іспанія, але вона відмовилася від участі.

Крім того, до фіналу потрапляє Австрія завдяки перемозі свого представника JJ з піснею "Wasted Love" у 2025-му.

Україна виступить у другому півфіналі під номером 12.

Раніше LELÉKA розкрила перші подробиці свого виступу з піснею "Ridnym".

