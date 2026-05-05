Руслана, Верка Сердючка и не только: кто выступит в финале "Евровидения-2026"

Скоро в Вене состоится юбилейное "Евровидение", на котором Украину представит LELÉKA. Финал конкурса обещает стать одним из самых масштабных за последние годы. Организаторы уже подтвердили участие специальных гостей, среди которых как победители предыдущих лет, так и известные финалисты.

Кто выступит в финале, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт конкурса.

Кто выступит в финале "Евровидения-2026"

Среди приглашенных артистов - Руслана Лыжичко, которая принесла Украине дебютную победу на конкурсе в 2004 году с песней "Wild Dances".

Выйдет на сцену и Верка Сердючка, которая заняла второе место на "Евровидении-2007" с композицией "Dancing Lasha Tumbai".

В список гостей вошел победитель конкурса 2009 года Александр Рыбак, который покорил европейских слушателей песней "Fairytale".

Порадует выступлением и финская группа Lordi, которая в 2006 году получила первенство с треком "Hard Rock Hallelujah".

Выступления участников и звезд будут проходить на площадке Wiener Stadthalle, где за несколько недель собрали уникальную сцену.



Кто еще выступит в финале "Евровидения-2026":

Эрика Викман - поп-дива из Финляндии, которая заняла 11 место в 2025 году с песней "Ich Komme"

Кристиан Костов - представитель Болгарии в 2017 году, который получил 2 место с песней "Beautiful Mess"

Макс Мутцке - представитель Германии в 2004 году с песней "Can't Wait Until Tonight"

Мириана Конте - представительница Мальты в 2025 году с песней "Serving"

Каким будет "Евровидение-2026"

Напомним, первые полуфиналы песенного конкурса пройдут в Вене 12 и 14 мая, а гранд-финал - 16 мая. В этом году в конкурсе примут участие 35 стран.

Автоматически в финал проходят страны "большой пятерки" - Великобритания, Франция, Германия и Италия. Также должна была быть Испания, но она отказалась от участия.

Кроме того, в финал попадает Австрия благодаря победе своего представителя JJ с песней "Wasted Love" в 2025-м.

Украина выступит во втором полуфинале под номером 12.

Ранее LELÉKA раскрыла первые подробности своего выступления с песней "Ridnym".