РуханкоМен чесно зізнався, чому приховує особисте життя

Чому РуханкоМен приховує особисте життя

За його словами, саме поняття "особисте життя" передбачає право на захист приватності. Крім того, наразі немає історії, якою б він волів поділитися.

"На сьогодні немає такої історії, якою хотілося б поділитися. Як тільки вона з'явиться - і якщо я захочу - то обов'язково всі про це дізнаються", - зазначив він.

Співак також прокоментував, чи заважала йому колись публічність будувати близькі або дружні стосунки. Він ніколи не поставав перед подібними труднощами, адже від початку не ставив за мету популяризувати приватну частину життя.

"Якщо ви спостерігаєте за моєю сторінкою, то бачите, що я навіть не викладаю страви, які їм, чи кожен свій крок. Тобто не маю бажання вести лайфстайл-блог. Хоча розумію, що таким чином можна було б збільшити прихильність аудиторії, кількість підписників тощо", - пояснив він.

Чому РуханкоМен приховує особисте життя (фото надане командою артиста)

Крім того, для співака важливіше дещо інше. Він підкреслив, що усвідомлює усю відповідальність популярності й прагне використовувати її для створення позитивних емоцій у слухача.

"Публічність накладає певну відповідальність. Усе, що ти викладаєш, говориш, може бути використане проти тебе. Тому все, що я роблю, намагаюся робити обережно. Головне - викликати емоцію, і в першу чергу це має бути позитив!" - зауважив він.

Ігор Корчагін про особисте життя (фото надане командою артиста)

Що відомо про РуханкоМена

Нагадаємо, Ігор родом з Нової Каховки, Херсонської області. Він прославився у 2022-2023 роках як тіктокер, співак і автор танцювальних треків, які мають попит серед дітей та молоді.

Серед найвідоміших хітів - пісня "Скоро перемога", "Зірка танцполу", "LABUBU", "MilkShake", "ANTISTRESS", "Смакота" та інші.

Він також цьогоріч подавав заявку на Нацвідбір "Євробачення" з піснею "My Voice", яка представить його в новому музичному світлі. Прем'єра треку на всіх музичних платформах запланована на 22 січня.

