Відома співачка назвала помилку, яка зруйнувала її шлюб: що не варто робити парам

Вівторок 13 січня 2026 16:12
UA EN RU
Відома співачка назвала помилку, яка зруйнувала її шлюб: що не варто робити парам Юлія Юріна розлучилася після 10 років спільного життя (фото: instagram.com/yurina_yuyu)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Відома співачка Юлія Юріна відверто розповіла про розлучення з чоловіком Владиславом Байдуном. Вона поділилася важливою порадою, яка може вберегти стосунки від руйнування.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю співачки BLIK.

Що Юлія Юріна розповіла про розлучення

Вони з чоловіком були разом близько 10 років. Наприкінці літа минулого року співачка оголосила про офіційне розлучення. Як з'ясувалося, пара на той момент вже три роки не жила разом.

"Просто юридично цей процес довго тягнувся. Ми розійшлися ще в той момент, коли на початку вторгнення розлучалися всі відомі пари. Такий от збіг обставин стався", - поділилася вона.

За словами Юлії, вони розійшлися без якихось скандалів чи конфліктів. З роками їхні романтичні стосунки перетворилися на дружні, що й зрештою призвело до розриву.

"Все між нами добре, нормально. 10 років були разом і з часом ці стосунки перетворилися більше на партнерські та дружні. Він знімав усі кліпи гурту Yuko, всі мої сольні кліпи. Тобто те, що було між нами за якийсь час переросло більшою мірою у робочу співпрацю", - розповіла співачка.

Відома співачка назвала помилку, яка зруйнувала її шлюб: що не варто робити парамЮлія Юріна про розлучення (фото: instagram.com/yurina_yuyu)​​​​​​​

Чого не варто робити парам у стосунках

Підсумовуючи власний досвід, Юлія дала важливу пораду.

"Якщо ви з кимось зустрічаєтесь, або разом живете, то не працюйте разом", - зазначила вона.

Артистка дала зрозуміти, що потрібно вміти розмежувати роботу і стосунки.

"Для цього необхідна велика майстерність. Я дуже складна людина, кар’єристка. Люблю все контролювати. Зі мною дійсно дуже складно у стосунках", - пояснила вона.

Водночас зірка наголосила, що вдячна колишньому за все. Нині вона радіє, що він щасливий в нових стосунках. Сама ж вона зосереджена на розвитку своєї творчості.

Відома співачка назвала помилку, яка зруйнувала її шлюб: що не варто робити парамЮріна з YUKO дала пораду після розлучення (фото: instagram.com/yurina_yuyu)

Хто така Юлія Юріна

Співачка та фольклористка родом з Кубані (РФ), колишня солістка гурту YUKO, яка переїхала в Україну у 2012 році.

Тут артистка вивчала український фольклор, брала участь у "Голосі країни" та національному відборі на "Євробачення‑2019".

Юріна активно підтримує Україну, відкрито засуджує агресію РФ, займається благодійністю і тривалий час намагається отримати українське громадянство.

