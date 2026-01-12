"Нічого соромитися": GRISANA повернулася після гучного скандалу та зробила нову заяву

Співачка GRISANA (справжнє ім'я - Анастасія Грицун) вперше вийшла на зв'язок після скандалу, в якому її батька звинувачували у причетності до криміналу. Артистка "мовчала" з листопада, лише зараз вона розповіла, що планує робити далі.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на допис співачки в Instagram .

Що написала GRISANA

"Привіт, це GRISANA. Я публікую це звернення, щоб закрити тему та рухатися далі без домислів, спекуляцій і подальших публічних дискусій. Це моє фінальне публічне висловлювання щодо ситуації навколо мене", - почала свій допис співачка.

"Частина подій стосується моєї родини. Я стежу за розвитком справи, але не коментуватиму публічно її деталі або хід розгляду. Це не має стосунку до моєї творчої діяльності та може зашкодити процесу. Рішення ухвалює суд. Я приймаю будь-який законний результат", - додала вона.

За словами артистки, останні місяці були для неї складними. Вона поскаржилася на "тиск" та "агресію", через які почала серйозно думати про припинення розвитку в музиці. Але співачка все ж вирішила повернутися до творчості, бо вірить у неї, як у "живу культурну силу".

"Для мене важливо працювати з українським попом і розширювати контекст, у якому він існує. Я переконана, що музика може надихати й, подібно до того, як це сталося з К-рор, викликати інтерес до мови, культури та країни загалом - незалежно від географії слухача. Тому я продовжую працювати й рухатися далі", - заявила GRISANA.

"Я визнаю, що на початку цієї історії припустила помилки в комунікації. Я була розгублена й обрала не точне формулювання. Частину речей я не могла коментувати публічно, тому зверталася за консультаціями до юристів і фахівців, які краще розуміють правові ризики. Пауза й невпевненість дали простір для спекуляцій і вплинули на репутацію", - додала вона.

Також вона вирішила згадати про "факти щодо теми, яка зазнала найбільших викривлень". Йдеться про готель у Павлограді.

"Я не володію приміщенням готелю й не маю права власності на цю нерухомість. Водночас я володію часткою ТОВ, яка офіційно орендує це приміщення та веде на цій території готельний бізнес. Компанія працює в правовому полі, з оформленими договорами та сплатою податків. Неточні формулювання з мого боку на початку цієї історії стали помилкою та дали підґрунтя для викривлень, я це розумію й визнаю", - запевнила співачка.

А звинувачення в "рейдерському захопленні" готелю та слова про те, що GRISANA нібито отримала його у подарунок, додала вона, не відповідають дійсності. Окремо артистка висловилася про свої кліпи, які раніше називали "підозріло недешевими". За словами Анастасії, за цим стоять досвід та робота команди, а не лише гроші.

"Я розумію, що довіра не відновлюється одним текстом. Це завжди час і дії. Це ваш вибір: слухати мою музику чи ні, підтримувати мене чи ні. Я сприймаю цей вибір спокійно. Мені нічого приховувати й нічого соромитися. На цьому я публічно закриваю цю тему й рухаюся далі у музику, роботу та наступний етап", - резюмувала GRISANA.

Коментарі під дописом вона закрила.

З чого почався увесь скандал навколо GRISANA

Нагадаємо, у листопаді мережу сколихнули анонімні дописи про "кримінальне минуле" родини співачки. Йшлося про те, що батько GRISANA нібито причетний до справ про корупцію, хабарі та вбивства.

Сама співачка відреагувала на гучні звинувачення не одразу.

"Щодо готелю, то ні я, ні члени моєї сім’ї не є та ніколи не були його власниками і не маємо права власності на це приміщення", - писала GRISANA й запевняла, що все інше також неправда.

Але пізніше співачка пішла на ще один крок. GRISANA знялася з кількох музичних премій, а потім "зникла" з соцмереж.