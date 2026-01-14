РуханкоМен честно признался, почему скрывает личную жизнь

Почему РуханкоМен скрывает личную жизнь

По его словам, само понятие "личная жизнь" предусматривает право на защиту приватности. Кроме того, пока нет истории, которой бы он хотел поделиться.

"На сегодня нет такой истории, которой хотелось бы поделиться. Как только она появится - и если я захочу - то обязательно все об этом узнают", - отметил он.

Певец также прокомментировал, мешала ли ему когда-то публичность строить близкие или дружеские отношения. Он никогда не сталкивался с подобными трудностями, ведь изначально не ставил целью популяризировать частную часть жизни.

"Если вы наблюдаете за моей страницей, то видите, что я даже не выкладываю блюда, которые ем, или каждый свой шаг. То есть не имею желания вести лайфстайл-блог. Хотя понимаю, что таким образом можно было бы увеличить благосклонность аудитории, количество подписчиков и т.д.", - пояснил он.

Почему РуханкоМен скрывает личную жизнь (фото предоставлено командой артиста)

Кроме того, для певца важнее кое-что другое. Он подчеркнул, что осознает всю ответственность популярности и стремится использовать ее для создания положительных эмоций у слушателя.

"Публичность накладывает определенную ответственность. Все, что ты выкладываешь, говоришь, может быть использовано против тебя. Поэтому все, что я делаю, стараюсь делать осторожно. Главное - вызвать эмоцию, и в первую очередь это должен быть позитив!" - отметил он.

Игорь Корчагин о личной жизни (фото предоставлено командой артиста)

Что известно о РуханкоМена

Напомним, Игорь родом из Новой Каховки, Херсонской области. Он прославился в 2022-2023 годах как тиктокер, певец и автор танцевальных треков, которые пользуются спросом среди детей и молодежи.

Среди самых известных хитов - песня "Скоро перемога", "Зірка танцполу", "LABUBU", "MilkShake", "ANTISTRESS", "Смакота" и другие.

Он также в этом году подавал заявку на Нацотбор "Евровидения" с песней "My Voice", которая представит его в новом музыкальном свете. Премьера трека на всех музыкальных платформах запланирована на 22 января.

Ранее мы рассказывали, почему РуханкоМен не голосовал за 10 финалиста Нацотбора.