"Ти на дні". Зірка "Школи" поскаржилася на кризу в кар’єрі: довелося піти працювати в офіс

Вівторок 13 січня 2026 21:26
"Ти на дні". Зірка "Школи" поскаржилася на кризу в кар’єрі: довелося піти працювати в офіс Яніна Андрєєва (фото: instagram.com/yanasilence)
Автор: Іванна Пашкевич

Акторка Яніна Андрєєва, яку глядачі пам’ятають за роллю Катерини Білозерської у серіалі "Школа", поділилася особистою історією про період, коли залишилася без зйомок і роботи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю артистки для "Коротко про".

Акторка пояснила, що для неї переломним став 2023 рік. Саме тоді вона пережила втрату батька, а також залишилася без стабільного заробітку: закрили ранкову програму, де вона працювала ведучою, а нових зйомок у її графіку не з’являлося.

"Роботи немає, зйомок немає. Ти просто сидиш і думаєш: "Ну все, ти на дні, припливли". Я багато років не шукала роботу в іншому секторі, бо бачила себе тільки в цій сфері. І досі бачу, що це моє", - поділилася Яніна.

Нині Андрєєва працює поза творчою сферою, в офісі, адже така зайнятість дає їй базову фінансову стабільність.

&quot;Ти на дні&quot;. Зірка &quot;Школи&quot; поскаржилася на кризу в кар’єрі: довелося піти працювати в офісЯніна Андрєєва (фото: instagram.com/yanasilence)

За словами Яніни, на такий крок вона пішла заради родини: акторка допомагає мамі та виховує 12-річну доньку Вероніку.

Також Андрєєва зізналася, що сучасний акторський ринок став значно жорсткішим.

Постійні відмови на кастингах, за її словами, не лише б’ють по самооцінці, а й змушують сумніватися у власному професіоналізмі, хоча причина часто полягає зовсім не в таланті актора, а у виборі продюсерів та баченні режисерів.

"Скільки акторів, які сидять без роботи, у яких теж були успішні проєкти, вони мають великі здобутки і яким є чим пишатися! Звісно, може впливати багато факторів. Медійність має значення. Знаю історії, що декого взагалі без проб затверджують. Психологічно це важко вивезти. Особливо, якщо це мрія всього твого життя", - додала зірка серіалу "Школа".

&quot;Ти на дні&quot;. Зірка &quot;Школи&quot; поскаржилася на кризу в кар’єрі: довелося піти працювати в офісЯніна Андрєєва (фото: instagram.com/yanasilence)

Коротка біографія Яніни Андєєвої

Яніна Андрєєва народилася в Києві. Про акторство вона мріяла ще з дитинства, однак професійну освіту здобувала у Київському національному університеті культури і мистецтв, обравши напрям дикторки та ведучої телебачення.

Після завершення навчання Андрєєва працювала в медіа - була журналісткою, радіоведучою та діджейкою, а також вела телевізійні проєкти.

Зокрема, вона співпрацювала з телеканалом СТБ, де працювала у програмі "Вікна". Також була ведучою на каналі "Сіті", працювала на "Народному" та "Нашому радіо".

У 2016 році Яніна приєдналася до телеканалу "2+2", де стала ведучою дорожньо-транспортного проєкту "ДжеДАІ".

Паралельно вона розвивала себе як акторка, знімаючись у серіалах. Найбільшу впізнаваність серед глядачів Андрєєва отримала після ролі Катерини Білозерської в україномовному серіалі "Школа", який виходив на "1+1".

З 2020 року Яніна працювала ведучою новинної програми "Київ. Newsroom" на телеканалі "Київ".

Що стосується особистого життя, Андрєєва перебуває у шлюбі з Дмитром Силенком. Подружжя виховує доньку Вероніку.

