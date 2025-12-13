Раскрыто большую мечту Степана Гиги, которую он не успел воплотить в жизнь

У певца Степана Гиги, который умер на 67-м году жизни , были мечты. И ими он делился с близкими.

О чем мечтал Гига

"НСК "Олимпийский". Он всегда говорил: "Рома, мы с тобой соберем НСК "Олимпийский". И мечтал, я верил в эту его мечту, всегда об этом говорил. Мечтал, чтобы его дети продолжали его творчество. Конечно, они не смогут повторить его путь, но они смогут нести в люди то, что он творил на протяжении многих лет", - рассказал Слобода.

А еще турменеджер Гиги рассказал, что о певце не знали его фаны. После концертов он хотел уделить внимание всем зрителям, но не всегда мог это сделать.

Степан Гига умер 12 декабря (фото: instagram.com/stepan.giga_official)

"Всегда смущало, когда люди не понимали и после концерта всегда требовали от него фотографии, какого-то уделенного времени. И оно казалось людям как хамство, что он не выходит к людям. Они не понимали, что ему уже 65 и он тоже человек. Каждый день концерты, переезды, 2 часа концерт давать. Это очень трудно было", - сказал Роман.

"И каждому уделить время было трудно. Но он всегда хотел к людям. Мы, его команда, старались его оберегать всегда после концерта. Где-то просто забирать или в отель, или в гримерку для того, чтобы его беречь. Мы его берегли до последнего. Когда мы собирали стадионы, это 4-5 тысяч человек и с каждым пофотографироваться нереально, каждому время уделить трудно", - добавил он.

Гига, отметил Слобода, был настоящим человеком. Он много делал и создал команду.

"Очень большую команду. Он был кормильцем большой команды", - резюмировал Роман.