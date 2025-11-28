Розкрито імена нових учасників "Танців з зірками": серед них є екс"Холостяк"

Так, у благодійному ефірі за перемогу змагатимуться:

Женя Галич - український рок-артист, лідер гурту O.Torvald і сольний виконавець, який після початку повномасштабної війни став на захист країни.

У 2022 році він вступив до лав Збройних сил України й ніс службу у складі 135 окремого батальйону.

Навесні 2023 року музикант разом із підрозділом брав участь у бойових діях на Бахмутському напрямку.

Женя Галич (фото: instagram.com/jenia_galich)

Галич має військове звання старшого лейтенанта та відзначений державною нагородою - орденом "За мужність" III ступеня.

Наталя Островська - журналістка та одна з ведучих ТСН, для якої тема війни стала частиною щоденної професійної реальності.

У своїх матеріалах вона регулярно розповідає історії військових, ветеранів та цивільних, чиє життя кардинально змінила війна.

Також Островська залучена до численних волонтерських і благодійних проєктів та виступає менторкою ініціативи 1+1 media "Здійсни мрію".

Наталя Островська (фото: instagram.com/nataliostrovska)

Нікіта Добринін - телеведучий розважального проєкту "Ближче до зірок" на ТЕТ і головний герой романтичного шоу "Холостяк" 2019 року.

Від початку великої війни він активно підтримує ЗСУ, долучаючись до зборів для підрозділів, у яких служать його рідні та друзі.

Окрім цього, Добринін є амбасадором реабілітаційного центру "Титанові" та співпрацює з Medical Center Orthotics & Prosthetics Ukraine.

Нікіта Добринін (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Святковий спецефір "Танці з зірками" цього року вийде під гаслом "Рух до життя". Проєкт об’єднався з Superhumans Center - сучасним медичним центром воєнної травми, який займається протезуванням і реабілітацією постраждалих військових та цивільних.

Благодійний збір буде спрямовано на фінансування прицільної евакуації поранених бійців із фронту для якнайшвидшого надання їм необхідної медичної допомоги.

Раніше організатори вже оголосили перших учасників спецвипуску - стендап-коміка Василя Байдака, ветеранку Руслану Данілкіну та ведучу "Сніданку з 1+1" Нелю Шовкопляс.

Також на паркети ми побачимо ведучу Наталі Сотник, співачку KOLA і актора Павла Текучева.